Altın fiyatlarında yükseliş durmuyor!

Altın fiyatları hızlı yükseliş temposuna başladı. Geçtiğimiz Kasım ayında da rekor kıran ve bir süre durgunluğa giren altın fiyatları Fed'in bu yıl 2'den fazla faiz indirimi yapmayacağına dair beklentilerle güç kazanıyor.

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin karışık gelmesi de altını pozitif etkiledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2715 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2709 dolar, en yüksek de 2717 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2715 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3093 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3089 lira, en yüksek de 3105 lira görüldü. Şu sıralar gram altın 3102 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3076 liradan alınırken 3119 liradan satılıyor.