Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Ezgi Ö.’nün evinden kendisine ait ziynet eşyaları çalındı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ziynet eşyalarını kadının eşi Mert Ö.’nün (31) çaldığını tespit etti.

Kuyumcuya giderek eşinin altınlarını bozduran Mert Ö., kuaförde traş olurken yakalandı.

KUMAR BORCUNU ÖDEMEK İÇİN ÇALMIŞ

Mert Ö. göaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi. 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.