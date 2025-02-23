Altın ile ilgili önemli açıklama: O hareketleri mutlaka yapacak!

Art arda 8 haftadır yükselişine devam eden altın geçtiğimiz Perşembe günü 2,954 doların üzerine yükselerek rekor kırmış ancak haftanın son günü hafif bir düşüş yaşamıştı. Altın fiyatları ons başına 2.936,26 dolar seviyesinden hafta kapanışı yaptı ve yüzde 1,87’lik getiri sağladı. Yükselişin arkasında ABD’nin ticaret politikalarındaki belirsizlikler be enflasyon endişeleri yer aldı.

ABD Merkez Bankası Fed ise para politikasında temkinli bir yaklaşım sergileyerek faiz oranlarını yüzde 4,25 ila yüzde 4,5 arasında sabit tutmuştu. Fed’in Ocak ayındaki toplantısında yetkililer Başkan Donald Trump dönemindeki tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Önümüzdeki hafta ise ABD’de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri enflasyonun seyrini anlama açısından kritik olacak.

GRAM ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Yurt içinde ise 24 ayar gram altın fiyatları Kapalıçarşı’da bu hafta yüzde 0,73 artışla 3.432 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 yükselişle 23 bin 244 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,68 artarak 5 bin 749 liraya yükseldi.

“ALTININ YÜKSELİŞİ KAÇINILMAZ OLDU”

Peki altın fiyatları ne olur? Yükseliş ne kadar devam eder? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için şu yorumlarda bulundu.

"Gram altın tarafında yüzde 16,5, ons altın tarafında yüzde 11,5 civarında bir getiri gördük. Neden? Çünkü Trump'ın söylemleri, ticaret savaşları burada çok önemli. Ticaret savaşları resmen başladıktan sonra dünyadaki altın tüccarları veya altın şirketleri altın ithalatına vergi gelecek endişesiyle Londra'daki altınları Amerika'ya transfer noktasında yoğun bir talep oluşturdu. 38 milyar dolar civarında işte 13 milyon onsluk bir transfer gerçekleşiyor. Bu talep gerçekleşince ister istemez altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler kaçınılmaz oldu.

AMERİKA’DAKİ ALTIN VARLIKLARINA İŞARET ETTİ

Diğer yandan Çin devleti kendi ülkelerindeki sigorta şirketlerine altın alım satım yapma etkisi verdi. Varlıklarının yüzde 1'ini altın olarak alabilecekler veya satabilecekleri. Bu da 27 milyar dolarlık bir altın talebi oluşma ihtimalini güçlendirdi. Diğer yandan Fed'in altınları fiziki olarak hazineye devredecek ve Amerika büyük bir ihtimalle bu altınlarla borcunu ödeyecek. Yine perde arkasındaki gelişmelere baktığımız zaman Dünya Altın Konseyi 20 yıldır dünyadaki merkez bankalarının altın rezervlerini sürekli açıklıyorlar. Amerika'da ne hikmetse 8133 ton civarındaki altın ne düşüyor ne yükseliyor, hep böyle stabil kalıyor. Trump da perde arkasından gelen haber akışlarında acaba burada tekrar bu kadar altın var mı, sayacağım diye bir söylem endişesi oluşuyor. Bu da altın fiyatlarındaki yükselişlerde etkili oldu ve sonuç itibarıyla yıla yükselişle başladı altın fiyatları, 'ama'sı var, 'ama'sı çok önemli.

“YENİ ZİRVELERE HAZIRLIKLI OLMAK GEREKİYOR”

Çünkü bu kadar yüksek agresif yükselişler gelince ki Kasım ayında kamuoyuna 2025 yılına ilişkin öngörümü paylaşmıştım altın yatırımcıları için. Ons altın tarafında 3050 - 3080 dolar, gram altın tarafında yılın ikinci yarısı ile alakalı 4000 - 4500 lira seviyesiyle alakalı öngörü mü ilan etmiştim. Aynı düşüncem geçerli ancak... Orta ve uzun vadede yola devam, yeni zirvelere hazır olmak gerekiyor ama bu kadar agresif yükselişlerden sonra sert düşüşlere de hazır olmak gerekiyor. Teknik düzeltmelere hazır olmak gerekiyor. İşte bugüne kadar altın almamış, alamamış, uyarıları dikkate almamış, yeni eline para geçen, düğün yapacak, borcu olan vatandaşlarımız korku, kaygı, tedirginlik içinde bekliyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN YORUMU

Ve uluslararası şirketler Kasım ayında açıkladığım bu rakamları doğrular nitelikte son günlerde 3000 dolar, 3500 dolar analizleri yapmaya başladı, biraz daha üflemeye başladılar. Ama işte Kasım ayında açıkladık bu rakamları, bizim için sürpriz yok ortada ve dolayısıyla insanlar böyle korku pompalamaya da gerek yok. Sakin, sabırlı, o teknik düşüşleri mutlaka beklemeniz gerekiyor. Tabii ki 2024 yılındaki fiyatlar gibi 3000 liradan gram altın alamayacaksınız ama yine de o düzeltme hareketlerini mutlaka yapacak korku ve endişeye gerek yok. Altın fiyatlarında özellikle 2024 yılına ilişkin şöyle bir açıklama yapmıştım; Bitcoin altın yarışı göreceksiniz 2025 yılında ve bu ilk çeyrekte altına yol verdiler, kripto paraları baskıladılar ama sıra Bitcoin’e geliyor tekrar altını baskılayarak muhtemelen Bitcoin tarafına yol verecekler diye duruyor."