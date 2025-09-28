Altın Koza Film Festivali sonrası Zeydan Karalar'dan mesaj

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Adana'daki kapanış gecesinde büyük ödül ve oyunculuk ödülleri verildi. Düzenlenen Festival, ödüllerin açıklanmasıyla tamamlandı.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan sanatçılar, kırmızı halıda yürüdükten sonra alana geçiş yaptı.

Gecenin sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan'ın yaptığı törende, bu yıl vefat eden Türk sinemasının önemli isimleri de anıldı.

32.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, değerli sanatçılarımızın beni onore eden sözleri ve temennileri yüreğime dokundu.



Daha güzel günlerde yeniden buluşacağız. pic.twitter.com/yPQ1P5Dqk0 — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) September 27, 2025

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, yaptığı açılış konuşmasında, festivalin "Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur" temasıyla yapıldığını belirtti.

Sinemanın sadece bir sanat olmadığını sözlerine ekleyen Geçer, "Sinema, dünyanın acılarına tanıklık eder, adalet yarışına, barış hukukuna güç katar. Bu yüzden Gazze'de yaşanan insanlık dramını, ülkemizdeki orman yangınlarını görmezden gelemezdik. Sinema bu gerçekleri görünür kılar, bizi düşündürür, değiştirmeye çağırır. Ödüller yalnızca filmlere değil, emeğiyle, sözüyle, derdiyle sinemaya yön verenlere verilen bir selamdır. Yeni kuşakların cesaretle kendi hikayelerini anlatmaları için bir teşvik, bir mirastır." dedi.

Tören sonrası sosyal medya hesabı üzerinden Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir paylaşım yaptı. Karalar paylaşımında "32.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, değerli sanatçılarımızın beni onore eden sözleri ve temennileri yüreğime dokundu. Daha güzel günlerde yeniden buluşacağız" dedi.

Karalar'ın paylaşımında törenden görüntüler yer aldı. Törene katılan isimler Başkan Zeydan Karalar'a selamlar gönderdi. Paylaşılan videoda Zeydan Karalar'ın eşinin törene katıldığı ve yaptığı konuşmalar da yer aldı.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar 1 Ocak 1958 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana’da okudu ve 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu.

ZEYDAN KARALAR NEDEN TUTUKLANDI?

5 Temmuz 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Karalar, 8 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandı.