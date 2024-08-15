Altın madalyanın keyfini doyasıya çıkarttı

Kuzey Batı İngiltere'deki Wigan'ın sevimli koşucusu, İspanya'nın uluslararası üne sahip Marbella Sahillerinde dünyanın en önemli spor etkinliğinin ardından hak ettiği dinlenmenin tadını çıkarıyor.

2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkesi adına gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Keely, tatilini babası Dean Hodgkinson ve ailesinin diğer üyeleriyle geçiriyor.

İngiliz atlet daha önce Olimpiyatlardan sonra Marbella'da bir aile tatilinin kendisi için bir öncelik olduğunu açıklamış ve altın madalya kazanırsa muhtemelen kendisini bej renkli bir Porsche ile ödüllendireceğini söylemişti.