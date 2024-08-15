Altın madalyanın keyfini doyasıya çıkarttı

Düzenleme: Aytunç Akın
Altın madalyanın keyfini doyasıya çıkarttı

Olimpiyat 800 metre altın madalyasının sahibi İngiliz atlet Keely Hodgkinson, 2024 Paris Oyunlarının kapanış törenine katılmak yerine İspanya'ya tatile kaçtı.

Kuzey Batı İngiltere'deki Wigan'ın sevimli koşucusu, İspanya'nın uluslararası üne sahip Marbella Sahillerinde dünyanın en önemli spor etkinliğinin ardından hak ettiği dinlenmenin tadını çıkarıyor.

2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkesi adına gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Keely, tatilini babası Dean Hodgkinson ve ailesinin diğer üyeleriyle geçiriyor.

İngiliz atlet daha önce Olimpiyatlardan sonra Marbella'da bir aile tatilinin kendisi için bir öncelik olduğunu açıklamış ve altın madalya kazanırsa muhtemelen kendisini bej renkli bir Porsche ile ödüllendireceğini söylemişti.

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