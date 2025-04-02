Altın madeni çöktü: 3 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Altın madeni çöktü: 3 işçi hayatını kaybetti

Kenya'nın Siaya ilçesinde altın madeninin çökmesi sonucu 3 madenci yaşamını yitirdi.

Kenya'nın Siaya ilçesinde altın madeninin çökmesi sonucu 3 madenci hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kabuto maden sahasında bir altın madeni kuyusu çöktü.

Yetkililer, göçük altında kalan 3 madencinin kurtarılması için acil durum ekiplerinin harekete geçirildiğini bildirdi.

Birkaç saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından madencilerin cesetlerine ulaşıldığı belirten yetkililer, madencilerin genişletme çalışmaları amacıyla kuyuya girdiğini bu sırada çökmenin meydana geldiğini ifade etti.

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