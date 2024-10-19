Altın mı? Dolar mı? Borsa mı? İşte haftanın kazandıran yatırım araçları

Düzenleme: Kaynak: AA
Altın mı? Dolar mı? Borsa mı? İşte haftanın kazandıran yatırım araçları

Altın, borsa ve dolar...Yatırım araçlarının bu haftakı performansları ortaya çıktı. İşte en çok kazandıran ve kaybettirenleri...

Yatırım araçları altın, dolar, borsa, emeklilik fonu...Yatırım araçları bu hafta kazandırdı mı kaybettirdi mi? En çok kazandıran yatırım aracı vatandaşın güvenli liman olarak seçtiği altın oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,35 yükselişle 20 bin 280 liraya çıktı.

afoto666.jpg

Geçen hafta sonu 5 bin 20 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5 bin 89 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kaybederek 34,2490 liraya, avro ise yüzde 0,77 azalışla 37,2260 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,77 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,20 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Son Haberler
Aç ayılar karavan bastı. Kış uykusundan önce son ziyafet
Aç ayılar karavan bastı. Kış uykusundan önce son ziyafet
Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak Rihanna projesi. 50 milyon dolar gelir bekleniyor
Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak Rihanna projesi. 50 milyon dolar gelir bekleniyor
AFAD açıkladı: Akdeniz'de deprem (19 Ekim 2024)
AFAD açıkladı: Akdeniz'de deprem (19 Ekim 2024)
Kolonyanın faydaları neler?
Kolonyanın faydaları neler?
Ünlü yönetmenle ilk kez görüntülendi! Hadise aşk sorusuna sessiz kaldı
Ünlü yönetmenle ilk kez görüntülendi! Hadise aşk sorusuna sessiz kaldı