Altın piyasaları yıktı geçti

Fed faiz kararını açıkladı, son 16 yılın en üst seviyesine çıktı. Fed'ten yapılan açıklamaların ardından ons altın ve gram altında ibre iyice yukarı yöne döndü. Altının onsu 2078 doları görürken, iç piyasada gram altın 1302 lirayla en üst seviyeye yükseldi.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVEYE YÜKSELDİ

Fed'in karar metninde yer alan ifadeler ve Başkan Powell'ın açıklamaları sonrası dolar güç kaybederken ABD tahvil faizleri geriledi. .

Altının ons fiyatı, 2078 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi.

Altının gram fiyatı da ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yeni zirvesini 1302 liraya taşıdı. Gram altı şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında düşüşle 1274 lirada alıcı buluyor

BANKALARDA VE KAPALIÇARŞIDA MAKAS İYİCE AÇILDI

Gram altın 1302 lirayla tarihi zirveyi gördü dense de Bankalarda gram altının alış fiyatı 1365 lira ile 1399 lira arasında değişiyor. Makas kısacası iyice açılmakla kalmadı uçtu. Makas aralığı gram altında 135 liraya kadar çıktı.

Garanti Bankası altını 1364 liraya alıp, 1399 liraya satılıyor. Makas aralığı 135 lira. Diğer bankaların da gram altını alış ve satış fiyatları şöyle.:

Kapalıçarşıda da makas aralığı açık. Kimse altını 1302 lira denilen rekor fiyatttan satmıyor. Rekorun rekorundan gram altına vatandaşlara sunuyor. O fiyat da 1400 lira.

Kapalıçarşıda, Cumhuriyet Altını 9236 liradan, Çeyrek Altın ise 2288 liradan işlem görüyor.