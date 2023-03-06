Altın sarısı renginden adını alan altın süt zerdeçaldan yapılmaktadır. Altın sütün vücutta ki toksinleri temizleme de ve sindirim sistemini düzene sokmada yardımcı olduğu bilinmektedir. Peki, altın süt nedir? Altın süt ne işe yarar faydaları neler?

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt rengini ana maddesi zerdeçaldan almıştır. Altın süt, zerdeçal, süt, karabiber ve tarçın gibi sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile elde edilmektedir.

Canlı bir sarı, altın sarısı renge sahip olan altın sütün faydaları da saymakla bitmiyor.

Yalnızca süt ve zerdeçal ile hazırlanan altın süt karışımı birçok hastalığa karşı şifa sağlıyor.

Zerdeçal, süt ve su birleşimiyle oluşan karışım karaciğeri temizlemede, vücutta ki toksinleri temizleme de ve sindirim sistemini düzene sokmada yardımcı oluyor.

Kolon, sinir sistemi ve kemik dokusu için oldukça faydalı bir karışım olan altın süt aynı zamanda eklem ağrıları tedavisinde bitkisel bir takviye olarak tercih ediliyor.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELER?

-Altın süt, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca boğaz ağrısını yatıştırır.

-Altın süt bağışıklığı artırır ve olası alerjilerin önlenmesine yardımcı olur.

- Altın süt karışımının içine bir tutam Hindistan cevizi yağı eklerseniz harika bir yatıştırıcı etkisi oluşturur, rahat bir uykuya zemin hazırlar.

- Altın süt metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler.

- Yağ yakımını hızlandıran altın süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur.

-Altın süt içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, vücudu temizler.

-Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken cildi de güzelleştiren altın süt, sivilce oluşumuna engel olur ve olanları da iyileştirir.

- Altın süt rengl, adet sancılarını yatıştırır.

-Altın süt, karaciğer yağlanmasına engel olur.

- Altın sütDoğal bir ağrı kesici özelliği görür.