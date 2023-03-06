6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Altın süt nedir? Altın süt ne işe yarar faydaları neler?

Altın süt nedir? Altın süt ne işe yarar faydaları neler?

Pek çok hastalığa şifa olduğu öne sürülen altın süt ana maddesi zerdeçaldır. Altın sarısı renge sahip olan altın süt ismini renginden almış olup altın sütün pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Peki, altın süt nedir? Altın süt ne işe yarar faydaları neler?

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 14:56
Takip Et

Altın süt nedir? Altın süt ne işe yarar faydaları neler?

Altın süt nedir? Altın süt ne işe yarar faydaları neler?
+
Aa
-

Altın sarısı renginden adını alan altın süt zerdeçaldan yapılmaktadır. Altın sütün vücutta ki toksinleri temizleme de ve sindirim sistemini düzene sokmada yardımcı olduğu bilinmektedir. Peki, altın süt nedir? Altın süt ne işe yarar faydaları neler?

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt rengini ana maddesi zerdeçaldan almıştır. Altın süt, zerdeçal, süt, karabiber ve tarçın gibi sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile elde edilmektedir.

Canlı bir sarı, altın sarısı renge sahip olan altın sütün faydaları da saymakla bitmiyor.

Yalnızca süt ve zerdeçal ile hazırlanan altın süt karışımı birçok hastalığa karşı şifa sağlıyor.

Zerdeçal, süt ve su birleşimiyle oluşan karışım karaciğeri temizlemede, vücutta ki toksinleri temizleme de ve sindirim sistemini düzene sokmada yardımcı oluyor.

Kolon, sinir sistemi ve kemik dokusu için oldukça faydalı bir karışım olan altın süt aynı zamanda eklem ağrıları tedavisinde bitkisel bir takviye olarak tercih ediliyor.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELER?

-Altın süt, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca boğaz ağrısını yatıştırır.

-Altın süt bağışıklığı artırır ve olası alerjilerin önlenmesine yardımcı olur.

- Altın süt karışımının içine bir tutam Hindistan cevizi yağı eklerseniz harika bir yatıştırıcı etkisi oluşturur, rahat bir uykuya zemin hazırlar.

- Altın süt metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler.

- Yağ yakımını hızlandıran altın süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur.

-Altın süt içerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, vücudu temizler.

-Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken cildi de güzelleştiren altın süt, sivilce oluşumuna engel olur ve olanları da iyileştirir.

- Altın süt rengl, adet sancılarını yatıştırır.

-Altın süt, karaciğer yağlanmasına engel olur.

- Altın sütDoğal bir ağrı kesici özelliği görür.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
1
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
2
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
5
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
6
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
7
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
﻿Özel harekat eşliğinde bir yıl kazı yapılan gizemli ev satışa çıkarıldı. Satış için tek bir şart var
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿İsviçre Merkez Bankası, 141,5 milyar dolar zarar açıkladı
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿'İstanbul'da 100 bin bina yıkılıp yeniden yapılmalı'
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
﻿Ordu’yu şiddetli rüzgar vurdu! İş yeri ve otomobiller zarar gördü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.