Altın tüm zamanların rekorunu parçalayacak. Finans devi paylaştı. Tarih belli oldu

Küresel finans devi Goldman Sachs, altın piyasasına dair çarpıcı bir tahminde bulundu. Banka, 2026 sonu için ons altın fiyatını 4.300 dolardan 4.900 dolara revize etti. Bu öngörü, altın fiyatlarında tarihi bir zirve anlamına geliyor. Uzmanlar, bu senaryoda gram altının 6.600 TL’ye, dolar kuru 44 TL’ye ulaşırsa 6.932 TL’ye yükselebileceğini belirtiyor.

Goldman Sachs’ın raporunda, Batı ülkelerindeki güçlü Borsa Yatırım Fonu (ETF) girişleri ve merkez bankalarının altın alımları tahmini destekleyen ana etkenler olarak öne çıkıyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve dalgalı faiz politikaları, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltiyor.

Analistler, özel sektörün portföy çeşitlendirme eğiliminin talebi daha da artırabileceğini vurguluyor. Raporda, “Küçük hacimli altın piyasasına yönelik güçlü talep, ETF girişlerini tahminimizin ötesine taşıyabilir,” denildi.

Türkiye’de altın, birikim sahipleri için vazgeçilmez bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Ons altının 4.900 dolara ulaşması durumunda, gram altın fiyatları 7 bin TL sınırına dayanabilir. Uzmanlar, merkez bankalarının rezerv artırma politikaları ve bireysel yatırımcı ilgisinin, altın fiyatlarını önümüzdeki iki yılda destekleyeceğini öngörüyor.

Küresel piyasalarda altına olan güven, 2026’nın altın için parlak bir yıl olabileceğine işaret ediyor. Bu yükseliş, hem küçük ölçekli yatırımcıları hem de büyük fonları harekete geçirebilir.