Piyasalar yeni haftaya ve aralık ayına hareketli başladı. ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin bir dizi ılımlı açıklaması ve ABD'deki en uzun hükümet kapanmasının ardından gelen zayıf ekonomik görünüm, Fed'in faiz oranlarını tekrar düşürebileceği beklentilerini körükledi. Piyasalar şu anda yüzde 87 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirimi fiyatlıyor.

Yatırımcılar, Fed'in politika toplantısından önce faiz indirimi olasılığına dair daha fazla sinyal için bu hafta sonu açıklanacak ABD imalat ve özel istihdam verilerini yakından takip ediyor.

ALTIN YÜKSELİŞTE

ABD’den gelen son haberlerle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Son 5 haftanın en yüksek seviyesi olan 4 bin 256 doları gören altının ons fiyatı saat 09.25 itibari ile 4 bin 229 dolardan işlem görüyor.

Güne 5 bin 765 liradan açılan gram altın ise 5 bin 81 liraya yükseldikten sonra saat 09,25 itibari ile 5 bin 783 lira seviyesinde bulunuyor.

Açılışı 9 bin 255 liradan yapan çeyrek altın ise yüzde 0,40 artışla 9 bin 461 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise yüzde 0,40 artışla 37 bin 724 liradan işlem görüyor.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Döviz kurunda da altında olduğu gibi yükseliş yaşanıyor. Dolar güne yüzde 0,13 artışla 42,52 liradan başlarken euro ise yüzde 0,17 yükselerek 49,33 liradan işlem görüyor.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Petrol fiyatları, OPEC+’ın yılın ilk çeyreğinde üretim artırımlarını askıya alma kararını yeniden teyit etmesinin ardından yukarı yönlü hareket etti. Yatırımcılar aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik son açıklamalarının piyasa üzerindeki muhtemel etkilerini de değerlendirmeye başladı.

Kasım ayında artan arz fazlası beklentileri nedeniyle petrol fiyatları ardı ardına dördüncü ayda da gerilemişti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2026 yılına doğru rekor bir arz fazlası oluşacağı tahmininde bulunuyor. Bununla birlikte, Orta Doğu ve farklı bölgelerdeki jeopolitik riskler yıl boyunca zaman zaman fiyatlara destek sağladı.

Yaşanan son gelişmeler sonrası Brent petrol yüzde 1,96 artışla 63,60 dolardan satılıyor. ABD tipi WTI ise yüzde 0,37 artışla 59,67 dolardan işlem görüyor.