Altın ve gümüş için kritik uyarı! Gözler Fed’in vereceği kararda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın ve gümüş için kritik uyarı! Gözler Fed’in vereceği kararda

Ekonomist Zafer Ergezen, faiz indiriminin tek başına yeterli olmayacağını belirterek, Powell’ın açıklamalarının piyasa yönünü belirleyeceğini söyledi.

Ekonomist Zafer Ergezen, Fed’in faiz indirimi kararının ardından Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların piyasa yönü açısından belirleyici olacağını belirtti. Ergezen, faiz indirimi tek başına yeterli olmayacağını Powell’ın güvercin mi yoksa şahin mi konuşacağı altın, gümüş ve borsa fiyatlamalarını doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

ergezen.jpg

ASIL BELİRLEYİCİ OLAN POWELL’IN TONU

Ekonomist Zafer Ergezen, Fed’in faiz indirimi kararının ardından Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasa yönü açısından kritik olduğunu belirtti. Ergezen, “Faiz indirimi zaten fiyatlandı. Asıl belirleyici olan Powell’ın tonu. Güvercin açıklamalar iyimserliği artırır, şahin ifadeler ise kar satışlarını tetikleyebilir” dedi.

Altın ve gümüşteki olası geri çekilmeye dikkat çeken Ergezen, gümüşün daha sert düşebileceğini ve bu durumda altın-gümüş rasyosunun 90 seviyelerine yaklaşabileceğini ifade etti. Bu senaryoda gümüşün yatırım fırsatı sunabileceğini aktardı.

ag.webp

ALTININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLAN DİNAMİKLER DEVAM EDİYOR

Altının yükselmesine neden olan merkez bankası alımları, jeopolitik riskler ve ABD’nin tarife politikalarının hala geçerli olduğunu belirten Ergezen, “3700 dolar seviyelerinde kısa vadeli dalgalanma olabilir. Ancak bu seviyeler korunursa yeniden yükseliş görebiliriz” dedi. Şahin açıklamalar gelirse ons altında 3625 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceğini, bunun da gram altında yaklaşık 100 TL’lik düşüşe neden olabileceğini söyledi.

Son Haberler
Cumhur İttifakı ortağından çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz
Cumhur İttifakı ortağından çarpıcı Kılıçdaroğlu çıkışı: Yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz
Yılmaz Vural göreve! Geri döndü
Yılmaz Vural göreve! Geri döndü
Kayseri'de tefecilik operasyonu
Kayseri'de tefecilik operasyonu
Altın ve gümüş için kritik uyarı! Gözler Fed’in vereceği kararda
Altın ve gümüş için kritik uyarı! Gözler Fed’in vereceği kararda
CHP lideri 55. kez miting meydanında. Bu kez adres Bahçelievler
CHP lideri 55. kez miting meydanında. Bu kez adres Bahçelievler