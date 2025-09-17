Altın ve gümüş için kritik uyarı! Gözler Fed’in vereceği kararda

Ekonomist Zafer Ergezen, Fed’in faiz indirimi kararının ardından Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların piyasa yönü açısından belirleyici olacağını belirtti. Ergezen, faiz indirimi tek başına yeterli olmayacağını Powell’ın güvercin mi yoksa şahin mi konuşacağı altın, gümüş ve borsa fiyatlamalarını doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

ASIL BELİRLEYİCİ OLAN POWELL’IN TONU

Ekonomist Zafer Ergezen, Fed’in faiz indirimi kararının ardından Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasa yönü açısından kritik olduğunu belirtti. Ergezen, “Faiz indirimi zaten fiyatlandı. Asıl belirleyici olan Powell’ın tonu. Güvercin açıklamalar iyimserliği artırır, şahin ifadeler ise kar satışlarını tetikleyebilir” dedi.

Altın ve gümüşteki olası geri çekilmeye dikkat çeken Ergezen, gümüşün daha sert düşebileceğini ve bu durumda altın-gümüş rasyosunun 90 seviyelerine yaklaşabileceğini ifade etti. Bu senaryoda gümüşün yatırım fırsatı sunabileceğini aktardı.

ALTININ YÜKSELMESİNE NEDEN OLAN DİNAMİKLER DEVAM EDİYOR

Altının yükselmesine neden olan merkez bankası alımları, jeopolitik riskler ve ABD’nin tarife politikalarının hala geçerli olduğunu belirten Ergezen, “3700 dolar seviyelerinde kısa vadeli dalgalanma olabilir. Ancak bu seviyeler korunursa yeniden yükseliş görebiliriz” dedi. Şahin açıklamalar gelirse ons altında 3625 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceğini, bunun da gram altında yaklaşık 100 TL’lik düşüşe neden olabileceğini söyledi.