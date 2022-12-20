20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak

Altınbaş Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak. Son başvuru tarihi 3 ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 13:54
Takip Et

Altınbaş Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

Altınbaş Üniversitesi akademik personel alacak
+
Aa
-

Altınbaş Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 3 ocak 2023 olarak açıklandı. 

Resmi Gazete'de Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.'' denildi.

BAŞVURU KOŞULLARI
. Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.
Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:
. Başvuru dilekçesi;
. YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası insan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki Özgeçmiş ve Altınbaş Üniversitesi Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir.)
. Üniversitemiz web sayfası insan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.
. Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği ya da e-Devletten alınan diploma belgesi örneği;
. Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
. YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
. Nüfus cüzdanı fotokopisi;
. 2 adet vesikalık fotoğraf;
. İkametgah Belgesi(e-Devletten alınabilir.);
. En son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;
. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD'yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri "başlıca araştırma eseri" olarak belirtilmelidir.
Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ilan başlama tarihi: 20.12.2022
ilan için son başvuru tarihi: 04.01.2023

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi insan Kaynakları Daire Başkanlığı'na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta yoluyla yapılacaktır.
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.'' denildi.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1. Başvuru dilekçesi (Resmi Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)
2. Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
3. 2 Adet Fotoğraf
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. ALES Belgesi (barkodlu veya noter onaylı)
6. Diploma fotokopileri ve Resmi Transkriptler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)
7. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
8. Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı)
9. YÖKDİL,YDS,ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (barkodlu veya Noter Onaylı)
10. İkametgah Belgesi (e-Devletten alınabilir.)
Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na (Mahmutbey Mah., Dümenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ
İlan Başvuru Tarihi : 20.12.2022
Başvuru Bitiş : 04.01.2023
Ön Değerlendirme : 06.01.2023
Sınav Tarihi : 09.01.2023

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
3
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
4
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
7
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personeli alacak
﻿İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personeli alacak
﻿İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personeli alacak
﻿Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist adliyeye sevk edildi
﻿Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist adliyeye sevk edildi
﻿Sınır hattında yakalanan IŞİD'li terörist adliyeye sevk edildi
﻿Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: Bir gözaltı
﻿Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: Bir gözaltı
﻿Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonu: Bir gözaltı
﻿Bu fobi başka fobi; Talasofobi…
﻿Bu fobi başka fobi; Talasofobi…
﻿Bu fobi başka fobi; Talasofobi…
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.