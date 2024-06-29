Altında alan da satan da diken üzerinde. Gram altında tahminler değişti

Kaynak: İHA
Altında alan da satan da diken üzerinde. Gram altında tahminler değişti

Gram altın fiyatı için kuyumcular son bir ayda 200-250 lira kayıp olduğunu belirtirken altın fiyatlarındaki düşüş sonrası altın gram fiyatı için verilen rakam da değişti.

Bu hafta Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın yüzde 0,24 düşüşle 2 bin 452 liradan, Cumhuriyet altını yüzde 0,67 düşüşle 16 bin 200 liradan satıldı. Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 4 bin 66 liraya kadar geriledi.

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Altın fiyatlarındaki bu düşüşün sonrasında kuyumculardan yeni altın tahminleri geldi. Trabzonlu kuyumcular, Temmuz'la birlikte özellikle yurt dışından gelecek olan gurbetçilerin sektöre canlılık kazandıracağını belirttiler. Ayrıca düğün mevsiminin başlaması nedeni ile de sektörde hareketlilik bekleniyor.

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Kurban bayramı sonrası altın sektöründe durgunluk yaşandığını dile getiren kuyumcu Levent Çelikoğlu bu durgunluğun Temmuz ayının başlaması ile birlikte biteceğini beklediklerini söyledi.

Diğer bir sektör temsilcisi Zekeriya Tonyalı ise dünyadaki ekonomik dengelerden dolayı bu sene çok farklı bir şey beklemediklerini söyleyerek işlerdeki hareketlenmenin 15 Temmuz sonrası başlayacağını söyledi.

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Tonyalı dünya piyasalarının Türkiye'yi de etkilediğine değinerek "Doların artması onsun düşmesini tetikliyor şu anda. Bir ay öncesine bakarsak altında 200-250 TL'lik düşüş var." diye konuştu.

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Yıl sonuna kadar ya da daha erken bir tarihte 3 bin TL ve üzerinde rakamlar beklediklerini söyleyen Tonyalı " Yatırım yapanlara 24 gram altını tavsiye ediyoruz çünkü alışla satış arasındaki fark çok az” ifadelerini kullandı.

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