Altında durgunluk

Son günlerde yaşanan makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatları dalgalı seyre maruz kaldı.

Dünü 2604 – 2653 dolar aralığında geçiren altının onsu günü 2621 dolardan geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında saat 09.17’de 2616 dolar seviyesinde tamamladı.

Özellikle dün öğlen seansında 2647’den 2603’e kadar olan sert gerileme yatırımcılar tarafında paniğe neden oldu.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, ons altında görülen karışık seyir ve dolar kurundaki yatay seyrin etkisiyle kısmi düşüşler yaşıyor.

Son zamanlarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolar ve ons altın tarafında görülen dalgalı seyir gram altın tarafında doğrudan etkili oluyor. Özellikle ekim ayında zayıf bir seyir gösteren gram altın bu hafta açıklanacak olan verilere odaklandı.

Dünü 2868 -2923 lira aralığında geçiren gram altın günü 2891 liradan kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2881 lirada hareketleniyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları yeni günde de 3.000 liranın üzerinde bulunuyor. Resmi rakamlarda henüz 3000 liraya ulaşamayan gram altın, Kapalı çarşıda geçtiğimiz gün 3100 lirayı aşarak yeni bir rekor imza attı. Altın fiyatları sert yükselişlerin ardından son günlerde daha zayıf sergiliyor. Uzmanlar bu zayıf seyrin bir alım fırsatı olduğunu belirtti. Uzun vadede rekorların yeniden beklendiği altın tarafında yatırımcılar merakla verilere odaklandı.

Gram altın, yeni günde sabah seansında aynı saatte Kapalıçarşı’da 3045 liradan satılıyor.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları....

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın tarafında hareketliliği meydana getiriyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında açıklanan veriler piyasalar tarafından yüksek volatilite oluşturdu. Bu hafta ise piyasaların gözü kuşlağı ABD enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu veri Fed’in kararını etkileyen unsurların başında yer alıyor. Açıklanacak olan enflasyon rakamları piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.

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