Altında kritik gelişme. Yatırımcılar diken üstünde

Gün içinde 2 milyon 446 bin lira ile 2 milyon 456 bin lira arasında işlem gören altının fiyatı, kapanışta yüzde 0,1 oranında düşerek 2 milyon 446 bin liraya sabitlendi. Bir önceki gün, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 448 bin lira olarak kapanmıştı.

Altın piyasasındaki bu değişim, toplam işlem hacminde de belirgin bir etki yarattı. Tüm metallerin toplam işlem hacmi 2 milyar 63 milyon 672 bin 751,27 lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altın piyasasında dikkat çeken hareketlilikler gözlemlendi. Altında toplam işlem hacmi 1 milyar 915 milyon 446 bin 727,47 lira olarak kaydedildi.

Gün boyunca gerçekleşen işlemlerin toplam miktarı ise 778,08 kilogram olarak belirlendi. Bu veriler, piyasanın derinliğini ve altın ticaretinin hızını ortaya koyarken, yatırımcıların altına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Bugün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın borsasında yoğun işlem hacmiyle öne çıkan kurumlar sıralandı. Zirve Değerli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler, gün boyunca en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar olarak liste başında yer aldı. Bu kurumlar, hem büyük hacimli alım satımlarıyla hem de piyasa üzerindeki etkileriyle dikkat çektiler.