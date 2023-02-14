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Altında kritik hamle. Durdurma kararı alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın depremlerin ekonomik etkisiyle mücadele etmek için altın ithalatını geçici olarak durdurma kararı aldığı belirtildi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:42
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Altında kritik hamle. Durdurma kararı alındı

Altında kritik hamle. Durdurma kararı alındı
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Kahramanmaraş’taki depremlerin ekonomiye olumsuz etkisini hafifletmek için mal mukabili (vadeli) altın ithalatının geçici bir süreliğine durdurulması için karar alındığı belirtildi.

Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde giderek artan ve cari açık üzerinde olumsuz etkileri gözlenen altın ithalatını düşürmek için bir süre önce çalışma başlattı.

Kısa süre içerisinde sonuçlandırılması beklenen çalışma ile, mal mukabili altın yani malların doğrudan ithalatçıya gönderildiği ve mal bedelinin önceden belirlenen vadede ödendiği yöntemle yapılan altın ithalatı bir süreliğine tamamen durdurulacak.

 

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