Altında rekor düşüşe hazır olun. Tarih belli oldu. Kuyumculara akın yaşanacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2025 ve sonrası için emtia fiyat tahminlerini güncelledi. Altın fiyatlarında önemli bir düşüş öngörüsü dikkat çekiyor. Kuruluş, 2025 için altın ons fiyatı tahminini 2.400 dolardan 2.800 dolara, 2026 için ise 2.100 dolardan 2.400 dolara yükseltti. Ancak şu an piyasada altının ons fiyatı 3.285 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu, Fitch’in tahminlerinin oldukça üzerinde bir fiyatlandırma olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu farkın altın fiyatlarında ciddi bir düşüş trendi başlatabileceğini belirtiyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın talebi, fiyatların seyrini etkileyen ana faktörler arasında yer alıyor.

Fitch Ratings, bakır fiyatlarında da revizyona gitti. 2025 için bakır fiyat tahmini 8.800 dolardan 9.200 dolara, 2026 için ise 8.000 dolardan 8.500 dolara yükseltildi. 2027 tahmini 8.000 dolar olarak sabit kalırken, 2028 ve 2029 için 7.500 dolar öngörüldü.

Alüminyum fiyatları ise 2025 ve 2026 için 2.500 dolar, 2027-2029 için 2.300 dolar seviyesinde korundu. Çinko fiyatlarında sınırlı artışlar yapıldı; 2025 tahmini 2.700 dolar, 2026 tahmini 2.650 dolar, 2027 tahmini ise 2.550 dolar olarak belirlendi.

Altın fiyatlarının mevcut seviyesinin Fitch tahminlerinin üzerinde olması, yatırımcılar arasında endişe yaratıyor. Uzmanlar, bu durumun kuyumcularda altın talebini artırabileceğini, ancak fiyat düşüşü beklentisiyle satışların da hızlanabileceğini ifade ediyor.

Merkez bankalarının altın rezervlerini artırma politikaları ve küresel enflasyonist baskılar, fiyat dalgalanmalarını tetikleyen unsurlar arasında.

Öte yandan, bakır talebinin artması, yeşil enerji ve elektrikli araç sektöründeki büyümeden kaynaklanıyor. Fitch’in raporuna göre, bu sektörler bakır fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam edecek.

Analistler, altın fiyatlarındaki olası düşüşün kısa vadeli fırsatlar yaratabileceğini, ancak uzun vadeli yatırımlarda temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Kuyumcularda yaşanabilecek hareketlilik, hem bireysel yatırımcıları hem de piyasaları etkileyebilir.