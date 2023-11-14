Altında satış dalgası sürer mi? Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor.

27 Ekim’de 2.000 dolar sınırını aşan ons altındaki düşüş devam ediyor. Merkez bankalarının faiz artırımlarına devam mesajı vermesi ile birlikte, güvenli limana olan talep azaldı. Yatırımcılar kâr satışlarına geçerken, gram altın da gerilemeyi sürdürdü.

Altın, Kapalıçarşı’da 1.883 TL ile tarihi rekor seviyeye ulaştı. Ancak daha sonra 1.770 lira seviyesine düştü. Uzmanlar son günlerde 1.800 TL civarında işlem gören gram altını dövizdeki artışın ayakta tuttuğunu ifade ediyor.

ALTIN DÜŞEBİLİR Mİ?

Küresel piyasalarda altına olan talebin biraz daha durgunlaşması bekleniyor. Ons altın fiyatı 1.930 dolara kadar gerilerken, 1.915 doların direnç noktası olduğu ifade ediliyor.

Merkez bankalarının açıklamaları ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak altının yeniden 1.900 doların altına inmesi de söz konusu.

Türkiye’de ise altına talep halen devam ederken, uzmanlar 6 ay-1 yıl arasında gram altında 2.500 liranın hedef olduğunu kaydediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ise geçen hafta yaptığı açıklamada enflasyonda gerileme olmasına rağmen istenilen seviyede olmadıklarını söyledi.