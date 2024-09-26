Altında sessiz bekleyiş 26-09-2024

Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yeni günde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. Piyasanın sene sonu tahminlerini aşarak yeni rekorlara koşan altın fiyatları bugün ABD tarafında açıklanacak olan verilere odaklandı.

Dünü 2648 – 2673 dolar seviyesinde geçiren altının onu günü 2655 dolar seviyesinde kapattı. Yeni günde sabah seansında 09.01’de 2661 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın yeni günde dolar kurunda görülen sakin seyrin etkisiyle ve ons altında ki yatay seyrin etkisiyle sessiz bir bekleyişte. Sene sonu gelmeden piyasa analistlerinin ve kurumların beklentilerini alt üst ederek yeni rekorlara yelken açan gram altın, yaşanacak gelişmeler piyasalar tarafından merakla takip ediliyor.

Dünü 2901 – 2930 lira aralığında geçiren gram altın 2913 liradan kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2919 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları uçtu gitti. Altın fiyatlarına yetişebilmek mümkün değil. Tabelalarda fiyatlar yerinden oynuyor. Gram altın fiyatlarının 3000 lirayı aştığı Kapalıçarşı’da tahminler alt üst oldu.

Resmi rakamlarla Kapalıçarşı’da ki gram altın fiyatları arasındaki fark 124 lirayı bulduğu görülüyor. Makasa git gide açıldı.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler değerli metaller üzerinde etkili oluyor. Yaşanan jeopolitik riskler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle altın fiyatlarında yüksek volatilite yaşanıyor.

Bugün ABD tarafında büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri yakından takip edilecek. ABD tarafında gelecek olan haber akışları piyasalarda hareketlilik oluşturabilir.

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