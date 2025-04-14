Altında son durum ne? İşte güncel fiyatlar...

Kaynak: AA
Altında son durum ne? İşte güncel fiyatlar...

Standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 962 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 962 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 956 bin lira, en yüksek 3 milyon 995 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 azalışla 3 milyon 962 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 989 bin liradan tamamlamıştı.

66.webpKMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 795 milyon 726 bin 955,96 lira, işlem miktarı ise 4.506,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 17 milyar 805 milyon 146 bin 979,91 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.989.000,003.256,75
En Düşük3.956.000,003.228,55
En Yüksek3.995.100,003.255,00
Kapanış3.962.000,003.246,00
Ağırlıklı Ortalama3.958.672,823.233,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)17.795.726.955,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.506,36
Toplam İşlem Adedi29

Son Haberler
Bitlis’te Turizm Haftası programı düzenlendi
Bitlis’te Turizm Haftası programı düzenlendi
Öğrenciler tarihi Ulu Camiyi gezidi
Öğrenciler tarihi Ulu Camiyi gezidi
İstanbul'da otobüsler kontak kapatıyor! Megakentte toplu taşıma krizi
İstanbul'da otobüsler kontak kapatıyor! Megakentte toplu taşıma krizi
Manisa’da yaban tavşanı avladı, rekor ceza yedi
Manisa’da yaban tavşanı avladı, rekor ceza yedi
Ayasofya’nın ana kubbesinde restorasyon başlıyor
Ayasofya’nın ana kubbesinde restorasyon başlıyor