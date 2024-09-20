Altında tabelalar yerinden fırladı. Adım adım 3 bin liraya doğru gidiyor

Altında görülen sert yükseliş, yeni rekorları beraberinde getirdi. Analistlerin beklentisi olan sene sonu 3000 lira tahminine adım adım yaklaşıldı. Kapalıçarşı’da gram altın 2923 liraya yükselerek rekor kırdı.
Altın fiyatları son günlerde merkez bankalarının kararına odaklandı. Uzun süren sıkılaşma adımlarının ardından genişleyici politikalara yönelen merkez bankaları piyasalarda hareketlilik meydana getirdi.
Ons altın 4 Eylül itibariyle başlattığı yukarı yönlü seyrini bugüne taşıdı. Özellikle bu hafta yoğun verilerin olduğu haftada yüksek volatilite yaşayan altın fiyatları hafta içinde 2600 dolar seviyesini görerek zirveye ulaştı.
Dünü 2550 – 2592 dolar aralığında geçiren ons altın, 2597 dolardan günü kapattı. Yeni günde ise sabah 09.22’de 2597 dolar seviyesinde bulunuyor.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle yönünü yukarı çevirerek rekora koştu.
Gram altını etkileyen faktörler arasında yer alan unsurlar görülen yükseliş, gram altın tarafını yukarı yönlü destekliyor.
Dünü 2795 – 2836 lira aralığında geçiren gram altın günü 2825 liradan geride bıraktı. Yeni günde sabah seansında 2847 lira seviyesinde yükselmeye devam ediyor.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı’da altın fiyatları tabelaları yerinden oynattı.
Kapalıçarşı ile resmi altın rakamları arasında ki fark 76 liraya yükseldi. Makas yeniden açıldı. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları…
MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları altın tarafını hareketlendirdi. Piyasaların dört gözle beklediği Fed faiz kararı bu hafta takip edildi.. Fed faizleri 50 baz puan indirerek 4 senenin ardından genişleyici politikasına başladı. Fed kararının etkisiyle piyasalarda yoğun hareketlilik görüldü.
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