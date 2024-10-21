Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 132 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 105 bin lira, en yüksek 3 milyon 140 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 132 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 3 milyon 100 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 446 milyon 137 bin 300,12 lira, işlem miktarı ise 1.125,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 455 milyon 197 bin 704,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: