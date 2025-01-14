Altının kilogram fiyatı yükseldi! İşte son durum... (14 Ocak 2025)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 68 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 49 bin lira, en yüksek 3 milyon 68 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 68 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 53 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 837 milyon 876 bin 556 lira, işlem miktarı ise 602,78 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 90 milyon 351 bin 920 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Özak Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: