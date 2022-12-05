﻿Gram altın haftaya rekorla başladı 5 ayın zirvesine çıktı

Spot piyasada altının onsu Çin'in salgın önlemlerini gevşetmesine yönelik fiyatlamaların doları aşağı çekmesiyle yeni haftaya yükselişle girerken, gram altın tarafında da rekor seviye kaydedildi

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,57 yükselerek 1,809 doların üzerini test ederken gram altın da haftaya 1,084 liradan başladı.

Türkiye'de ise gram altın rekor bir fiyatla 1078 liraya çıktı. Çeyrek altın 1753 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 7082 lira. Reşat altını ise 7114 liradan işlem görülyor.

Yatırımcıların Çin'deki salgın önlemlerinin gevşetilmesine yönelik beklentileriyle dolarda aşağı yönlü bir hareket izlenirken, spot piyasada altının onsu yeni haftaya yükselişle girdi. Küresel piyasalarda altının onsunda yükseliş ivmesi devam ederken, gram altında da yeni rekorlar kaydediliyor.

Spot piyasada altının onsu yeni haftanın ilk işlemlerinde 1,809 doların üzerini test etti. Böylelikle spot altında temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeler izlendi.

Ons altında görülen yükseliş gram altında da yeni rekorların görülmesine yol açtı.

REKOR KIRDI

Ons altın ve dolar/TL kuru ile yapılan hesaplamaya göre gram altın 1,084 TL'yi geçerek yeni zirvesini gördü.

ABC Refinery Kurumsal Piyasalar Küresel Lideri Nicholas Frappell'in yorumuna göre ABD'de son açıklanan istihdam verileri altın için daha negatif bir ortam yaratırken altın bunun aksine dipten toplama temasıyla yükseldi.

Bloomberg Dolar Endeksi geçen hafta boyunca toplamda yüzde 1,3 düşüş kaydettikten sonra, bu sabah yüzde 0,4 kayıpla zayıf görünümünü sürdürüyor.

Çinli yetkililer, Şanghay ve Hangzhou’daki COVID-19 kısıtlamalarını gevşeterek, ekonomiyi yeniden açma sürecini hızlandırdı.

Geçen hafta sıfır COVID uygulaması kapsamında uygulanan sert önlemlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen protesto gösterilerinin ardından, Çin’in finans merkezi Şanghay’da parklar gibi kamuya açık, açık hava alanlarına girişlerde ve toplu taşıma kullanımında PCR testi yapılması zorunluluğu bugünden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.