Altının yeni hedefi belli oldu. Rekora doymuyor

Altının ons fiyatı bu hafta rekor kırdı. İç piyasada da bu durum gram altını etkiledi. Yatırımcıların “güvenli liman”da kalma telaşı altın fiyatlarını tırmandırdı. Altın yüzde 31'lik kazançla son 45 yılın en iyi performansına imza attı. Altının "Altın" yılı oldu.

Altın ons fiyatı 2 Bin 738 doları görürken, Citibank altının onsunda tahminini 2 bin 800 dolara çıkardı. Banka, 6-12 aylık öngörüde ise fiyatı 3 bin dolar olarak duyurdu.

Londra Külçe Piyasaları Birliği’nin yıllık konferansında, merkez bankalarının altın almaya istekli olmalarının ve stoklarını arttırmalar nedeniyle artış yaşandığı belirtiliyor.

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI

Altında, resmi piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki uçurum devam ediyor. Gram altın 3 Bin 25 lira olarak kayıtlarda gözükürken, Kapalıçarşı canlı altın piyasasında gram 3 bin 165 liradan işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.025,22 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.945,2300 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.890,91 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.542,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.719,4400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.253,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.739,2100 dolar

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 165 liradan işlem görüyor. İşte Kapalıçarşı fiyatları...