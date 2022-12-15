Altınordu'dan Ahmet İlhan Özek kararı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu, teknik direktör Ufuk Kahraman ile yolları ayırmasının ardından flaş bir karara imza attı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, ilk yarının son 2 maçında takımın başına aynı zamanda kaptan olan Ahmet İlhan Özek’i getirdi.

34 yaşındaki futbolcunun Erzurumspor FK (D) ve Çaykur Rizespor müsabakalarında oyuncu-antrenör olarak görev yapacağı bildirildi.

Üst üste 7 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Altınordu'nun devre arasında yeni bir teknik adam belirlemeyi planladığı belirtildi.