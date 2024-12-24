Alwero Barajı yeniden hayat buluyor

Etiyopya’da 1980’lerde başlayan ancak 1991’den sonra kaderine terk edilen Alwero Barajı, hükümetin yeni girişimiyle yeniden hayata dönüyor. Alwero Nehri üzerine inşa edilen ve Gambella bölgesinde yer alan baraj, başlangıçta 60 bin hektarlık bir alanı sulamayı hedefliyordu. Ancak büyük ölçekli sulama projesi, o dönemki yönetim değişikliği nedeniyle tamamlanamamıştı.

ESKİ PROJENİN YENİDEN DOĞUŞU

Alwero Barajı, Sovyetler Birliği ve Etiyopya iş birliğiyle başlatılmış bir projeydi. 648 milyon birr maliyetle inşa edilen baraj, uzun yıllar boyunca atıl durumda kaldı. Ancak Sulama ve Alçak Arazi Bakanlığı (MILLs), projeyi yeniden hayata geçirmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bakan Abraham Belay, yapılan değerlendirmeler sonucunda, barajın tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Abraham, “Barajın bakım çalışmalarını tamamladık ve ilk etapta 3 bin hektarlık alanın gelişimini destekliyoruz. Uzun vadede ise bu alanı 10 bin hektarın üzerine çıkarmayı planlıyoruz,” dedi.

SULAMADA YENİ STANDARTLAR

Bakanlık, projeyi yalnızca yerel halk için değil, aynı zamanda tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimciler için de cazip hale getirmeyi planlıyor. FAO’nun desteğiyle oluşturulan yeni standartlar, tarım projelerinin daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesini sağlayacak.

MILLs, barajın yanı sıra diğer atıl durumdaki projeler üzerinde de çalışıyor. Bakanlık, öncelikli olarak yıllardır tamamlanamayan projeleri sonuçlandırmaya odaklanacak. “Yarım kalan projelerin maliyetlerini azaltmak için hem tasarım hem de yönetim süreçlerinde yenilikçi adımlar atıyoruz,” diyen Abraham, bu projelerin ülke ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Alwero Barajı’nın yeniden işler hale gelmesiyle, Gambella bölgesinde tarımsal üretimin artması bekleniyor. Ayrıca proje, bölgedeki ekonomik faaliyetleri canlandıracak ve yerel halka istihdam fırsatları sunacak. Yerel çiftçiler, sulama sistemiyle birlikte üretimlerini artırarak hem iç hem de dış pazarlara hitap edebilecek.