Alzheimer düşmanı olarak biliniyor. Sabahları tüketen hiçbir şeyi unutmuyor

Beyin sağlığını destekleyen bazı besinler, düzenli tüketildiğinde hafızanızı keskinleştirebilir ve zihinsel performansınızı artırabilir. Bu besinlerden biri de cevizdir; günlük tüketildiğinde beyin gelişimi ve güçlü hafıza için önemli katkılar sağlar.

Ceviz, sağlık açısından pek çok faydaya sahip bir gıdadır ve gıda alerjisi ya da intoleransı olmayanlar için günlük beslenmeye eklenmesi son derece faydalıdır. Ceviz, besleyici değeri yüksek bir atıştırmalık olmasının yanı sıra, tok tutucu özelliğiyle de diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Ancak cevizin faydaları bununla sınırlı değil; düzenli olarak ceviz tüketmek, vücut sağlığınızı da genel anlamda destekler.

GÜNDE NE KADAR CEVİZ YEMELİSİNİZ?

Her gün bir avuç ceviz tüketmek, bu besinin tüm faydalarından yararlanmanız için yeterlidir. Ayrıca, badem gibi diğer kuruyemişlerle birlikte cevizleri bir gece önceden suda bekletip, sabahları bu sağlıklı atıştırmalıklarla güne başlayabilirsiniz. Düzenli ceviz tüketimi, sağlığınıza pek çok olumlu katkı sağlayabilir:

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER



Ceviz, Amerikan Kalp Derneği tarafından "kalp-sağlıklı gıda" olarak onaylanmıştır. Sodyum, doymuş yağ ve trans yağ oranları düşüktür, ayrıca A ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, protein ve diyet lifi gibi besin öğeleri açısından zengindir. Ceviz, düzenli tüketildiğinde kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerini düşürerek kalp sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Örneğin, 2021 yılında *Circulation* dergisinde yayımlanan bir araştırma, iki yıl boyunca günde yaklaşık iki porsiyon ceviz tüketen yaşlı yetişkinlerin LDL kolesterol seviyelerinde azalma gözlendiğini ortaya koymuştur.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Ceviz, hafızayı güçlendirme konusunda da oldukça etkilidir. 2020 yılında *Nutrients* dergisinde yayımlanan bir araştırma, ceviz tüketiminin beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını göstermiştir. Düzenli olarak ceviz yemek, iltihaplanmayı azaltarak ve hücrelere zarar verebilecek serbest radikalleri uzak tutarak Alzheimer ve demans gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlayabilir.

STRESİ AZALTIR

Daha sakin ve dengeli bir ruh hali için ceviz tüketmek oldukça faydalıdır. 2022 yılında *Nutrients* dergisinde yayımlanan bir araştırma, 16 hafta boyunca günde iki porsiyon ceviz tüketen bireylerin stres ve depresyon seviyelerinde düşüş olduğunu ortaya koymuştur. Ceviz, melatonin, folat, E vitamini ve polifenoller gibi nöro-destekleyici bileşikler içerdiği için zihinsel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

2023 yılında Antioxidants dergisinde yayımlanan bir inceleme, cevizlerin bağırsak sağlığı üzerinde prebiyotik etkisi olabileceğini göstermiştir. Ceviz, mide-bağırsak sistemindeki faydalı mikroplar için bir besin kaynağı olarak işlev görerek bağırsak sağlığınızı iyileştirebilir.

Ceviz, düzenli tüketildiğinde hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınıza önemli katkılar sağlar. Bu nedenle günlük beslenme rutininize ceviz eklemeyi ihmal etmeyin!