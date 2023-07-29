Alzheimer hastası yaşlı adam gölde ölü bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 24 saat önce kaybolan 82 yaşındaki Mehmet Aydın’ın cesedi, Gölcük Gölü’nde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

KAYNAK: DHA
Alzheimer hastası yaşlı adam gölde ölü bulundu

DHA'nın haberine göre; Aydın’ın Alzheimer hastası olduğu ve göle düşerek boğulmuş olabileceği belirtildi.

Kayıp ihbarı verilmişti

Mehmet Aydın, 24 saat önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmemişti. Ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu. Jandarma ekipleri, Aydın’ı bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

Gölde ceset görüldü

Arama çalışmaları sürerken, saat 15.00 sıralarında Gölcük Gölü’nde bir ceset olduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, İzmir İl Jandarma SAK timinin de desteğiyle gölden cesedi çıkardı. Cesedin Mehmet Aydın’a ait olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Mehmet Aydın’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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