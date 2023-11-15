Alzheimer tedavisinde gelişme

Bir ilaç firması, Alzheimer hastalığını yavaşlatan ilacın sonuçlarını açıkladı. İlaç çığır açacak nitelikte...

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
Alzheimer tedavisinde gelişme

ABD’li bir ilaç firması Alzheimer’ın erken teşhisinde hastalığı yavaşlatacak ilacın Faz 3 sonuçlarını duyurdu. Yapılan açıklamada bir tür antikor tedavisi olan ilacın, beyinde Alzheimer hastalığına neden olan ‘amyloid proteininin’ yoğunlaşmasını azalttığını açıkladı.

Clarity AD adlı klinik deneye, Alzheimer hastalığına bağlı hafif bilişsel bozukluk veya hafif bunama olan ve yaşları 50 ila 90 arasındaki 1795 kişi katıldı. 898 kişiye ilaç verilirken 897 kişiye placebo (etken madde bulunmayan) ilaç yutturuldu.

Deneyden elde edilen ‘ilk’ sonuçlara göre; etken maddeli ilacı alan kişilerde, hafıza ve düşünme işlevlerindeki düşüşün yavaşlatıldığı, 18 ay boyunca işlev görebildiği ve ayrıca insanlara günlük aktivitelerde yardımcı olduğu belirtildi. Amyloid proteini, Alzheimer olan kişilerde beyindeki nöronların etrafında birikerek yığılmaya neden oluyor ve hastaların hafıza ve düşünme işlevlerini yavaşlatıyor. Ancak antikor içeren ilacın kullanımında nöronların etrafında biriken amyloid proteini yığınları dağılıyor ve hastalık yavaşlıyor.

İngiltere Alzheimer Araştırmaları Kurumu Direktörü Susan Kohlhaas, ilaçla ilgili “Bu heyecan verici bulgular, demans araştırmaları için ileriye doğru atılmış büyük bir adımı temsil ediyor ve Alzheimer hastalığı olan insanlar için yeni bir çağın habercisi olabilir. Bu, bir ilacın klinik deneylerde hem beyindeki hastalığı azalttığını hem de hafızadaki düşüşü yavaşlattığını ilk kez kanıtlıyor” diye görüş bildirdi.

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