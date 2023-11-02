Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun

Biberiye çayı unutkanlığı azaltması ve hafızayı güçlendirici etkisinin bulunmasıyla dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun

Çağımızın sorunu olan unutkanlık neredeyse pandemiye dönüşmek üzere. Çoğu insanda görülen unutkanlığın ölümcül etkileri olan Alzheimer ve demansa neden olması ise korkutuyor.

Bu süreçte biberiye çayı gibi doğal ürünlerin önemi arttı. Biberiye çayının beyne ve hafızaya katkısı dikkat çekti.

demans.jpg

BİBERİYE ÇAYI ALZHEİMER VE DEMANSLA NASIL SAVAŞIYOR?

Biberiye çayının hafıza ve konsantrasyon üzerindeki olumlu etkileri, birçok araştırma tarafından desteklenmektedir.

Biberiye çayı, içerdiği antioksidanlar ve uçucu yağlar sayesinde beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Biberiye çayı, öğrenme ve bellek süreçlerine katkıda bulunur.

Biberiye çayı, yaşlılarda görülen bilişsel gerilemeyi önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olabilir.

BİBERİYE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Biberiye çayının malzemeleri yaz aylarında toplanır ve güneş görmeyen bir yerde kurutulur. Sonra, bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı ya da yarım avuç kadar biberiye ilave edip 5 dakika bekletilir. Çayın tadı acıysa, bal veya limon suyu ile tatlandırılabilir. Taze biberiye yaprağı da çay yapmak için kullanılabilir. Bir bardak kaynar suya bir dal biberiye koyup 10-15 dakika demlenmesini sağlayın. Ardından süzüp içebilirsiniz. Biberiye çayına lavanta ve dağ kekiği de eklenebilir. Biberiyenin saç bakımında da yararı vardır. Su ile karıştırıp saçınızı duruladığınızda, saç derisini uyarır ve saçların sağlıklı uzamasına katkıda bulunur.

3.jpg

BİBERİYE ÇAYI NASIL VE NE ZAMAN TÜKETİLİR?

Biberiye çayı, nasıl içildiğine bağlı olarak farklı faydalar sağlayabilir. Bazıları, aç karnına içmenin ağrıları dindirdiğini söyler. Fakat, genel olarak tok karnına içilmesi tavsiye edilir. Uykuya dalmakta zorlananlar, yatmadan birkaç saat önce bir fincan biberiye çayı içebilirler. Uzmanlar, biberiye çayının aralıklı olarak 2-3 hafta boyunca içilmesini önerir. Metabolizmayı canlandırıcı etkisi, zayıflamak isteyenler için idealdir. Sağlıklı bir beslenme ve egzersiz ile birlikte kilo vermenize yardımcı olur.

Günde 3 fincandan fazla içmemeye dikkat edin. Biberiye çayını, çubuk tarçın ile de tatlandırabilirsiniz.

2-002.jpg

BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

-Sindirim sistemi sorunlarını giderir. Biberiye çayı, hazımsızlık ve kabızlık gibi rahatsızlıkları önler. Ayrıca yağlı gıdaların sindirimini kolaylaştırır.

-Hafızayı ve konsantrasyonu artırır. Biberiye çayı, beyin fonksiyonlarını destekler. Unutkanlığı azaltır ve yaşlılıkla ilgili zihinsel bozukluklara iyi gelir.

-Kan dolaşımını iyileştirir. Biberiye çayı, beyne ve kalbe oksijen taşınmasını sağlar. Bu sayede vücudu ısıtır ve regl dönemindeki kadınların rahatlamasına yardımcı olur.

-Detoks etkisi yapar. Biberiye çayı, antioksidan özelliği sayesinde toksinleri atar. Ödem söktürür ve idrar akışını artırır. Böbrek ve mesane sağlığına faydalıdır.

-Sinir sistemini düzenler. Biberiye çayı, stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. Sinirleri yatıştırır ve sakinleştirir.

-Ağız ve boğaz sağlığını korur. Biberiye çayının antiseptik özelliği, ağız ve boğazda oluşan iltihap, tahriş veya yaraların iyileşmesine katkıda bulunur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Biberiye çayının içindeki vitaminler, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

-Migren ağrılarını hafifletir. Biberiye çayı, baş ağrısı olan kişiler için faydalıdır. Kas ve eklem ağrılarını da azaltır. Ezilme ve burkulma gibi durumlarda iyileşmeyi hızlandırır.

-Saç sağlığını destekler. Biberiye çayı, saç diplerindeki kan akışını artırarak saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

-Adet düzenleyici olarak kullanılır. Biberiye çayı, kadınların hormon dengesini sağlar. Adet kanamasını düzenler ve adet sancısı, krampları ve şişkinliği azaltır.

İlgili Haberler
Unutkanlık hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı
Hangi unutkanlıklar Alzheimer belirtisi
Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninden solucan çıktı
Unutkanlığa iyi gelen besinler neler? Hangi besinler unutkanlık için faydalıdır?
Unutkanlığa iyi gelen besinler neler? Hangi besinler unutkanlık için faydalıdır?
Unutkanlık hastalıklarına savaş açan bitki ortaya çıktı. Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok
Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor Dünya
Genetik silah iddiası dünyayı karıştırdı. Irkları hedef alabiliyor
İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Kurt Kapanındaki Türkiye / Dr. Mehmet Alkanalka Konuk Kalem
İsrail Silahlı Kuvvetleri ve Kurt Kapanındaki Türkiye / Dr. Mehmet Alkanalka
İBB burs başvurusu sonuçları açıklandı mı? İBB burs ne zaman açıklanacak? Keşfet
İBB burs başvurusu sonuçları açıklandı mı? İBB burs ne zaman açıklanacak?
Tam bir C vitamini deposu Şifalı Bitkiler
Tam bir C vitamini deposu
Müslümanlar katledilirken hükûmetimiz ne yapıyor / Recep Muhlis GÜR Konuk Kalem
Müslümanlar katledilirken hükûmetimiz ne yapıyor / Recep Muhlis GÜR
Otomotiv devinin hisseleri çakıldı: Yatırımcı kara kara düşünüyor Ekonomi
Otomotiv devinin hisseleri çakıldı: Yatırımcı kara kara düşünüyor