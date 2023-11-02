Alzheimer ve demansa savaş açıyor. Bu bitkisel çaydan sonra unutkanlığı unutun

Çağımızın sorunu olan unutkanlık neredeyse pandemiye dönüşmek üzere. Çoğu insanda görülen unutkanlığın ölümcül etkileri olan Alzheimer ve demansa neden olması ise korkutuyor.

Bu süreçte biberiye çayı gibi doğal ürünlerin önemi arttı. Biberiye çayının beyne ve hafızaya katkısı dikkat çekti.

BİBERİYE ÇAYI ALZHEİMER VE DEMANSLA NASIL SAVAŞIYOR?

Biberiye çayının hafıza ve konsantrasyon üzerindeki olumlu etkileri, birçok araştırma tarafından desteklenmektedir.

Biberiye çayı, içerdiği antioksidanlar ve uçucu yağlar sayesinde beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

Biberiye çayı, öğrenme ve bellek süreçlerine katkıda bulunur.

Biberiye çayı, yaşlılarda görülen bilişsel gerilemeyi önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olabilir.

BİBERİYE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Biberiye çayının malzemeleri yaz aylarında toplanır ve güneş görmeyen bir yerde kurutulur. Sonra, bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı ya da yarım avuç kadar biberiye ilave edip 5 dakika bekletilir. Çayın tadı acıysa, bal veya limon suyu ile tatlandırılabilir. Taze biberiye yaprağı da çay yapmak için kullanılabilir. Bir bardak kaynar suya bir dal biberiye koyup 10-15 dakika demlenmesini sağlayın. Ardından süzüp içebilirsiniz. Biberiye çayına lavanta ve dağ kekiği de eklenebilir. Biberiyenin saç bakımında da yararı vardır. Su ile karıştırıp saçınızı duruladığınızda, saç derisini uyarır ve saçların sağlıklı uzamasına katkıda bulunur.

BİBERİYE ÇAYI NASIL VE NE ZAMAN TÜKETİLİR?

Biberiye çayı, nasıl içildiğine bağlı olarak farklı faydalar sağlayabilir. Bazıları, aç karnına içmenin ağrıları dindirdiğini söyler. Fakat, genel olarak tok karnına içilmesi tavsiye edilir. Uykuya dalmakta zorlananlar, yatmadan birkaç saat önce bir fincan biberiye çayı içebilirler. Uzmanlar, biberiye çayının aralıklı olarak 2-3 hafta boyunca içilmesini önerir. Metabolizmayı canlandırıcı etkisi, zayıflamak isteyenler için idealdir. Sağlıklı bir beslenme ve egzersiz ile birlikte kilo vermenize yardımcı olur.

Günde 3 fincandan fazla içmemeye dikkat edin. Biberiye çayını, çubuk tarçın ile de tatlandırabilirsiniz.

BİBERİYE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

-Sindirim sistemi sorunlarını giderir. Biberiye çayı, hazımsızlık ve kabızlık gibi rahatsızlıkları önler. Ayrıca yağlı gıdaların sindirimini kolaylaştırır.

-Hafızayı ve konsantrasyonu artırır. Biberiye çayı, beyin fonksiyonlarını destekler. Unutkanlığı azaltır ve yaşlılıkla ilgili zihinsel bozukluklara iyi gelir.

-Kan dolaşımını iyileştirir. Biberiye çayı, beyne ve kalbe oksijen taşınmasını sağlar. Bu sayede vücudu ısıtır ve regl dönemindeki kadınların rahatlamasına yardımcı olur.

-Detoks etkisi yapar. Biberiye çayı, antioksidan özelliği sayesinde toksinleri atar. Ödem söktürür ve idrar akışını artırır. Böbrek ve mesane sağlığına faydalıdır.

-Sinir sistemini düzenler. Biberiye çayı, stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. Sinirleri yatıştırır ve sakinleştirir.

-Ağız ve boğaz sağlığını korur. Biberiye çayının antiseptik özelliği, ağız ve boğazda oluşan iltihap, tahriş veya yaraların iyileşmesine katkıda bulunur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Biberiye çayının içindeki vitaminler, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

-Migren ağrılarını hafifletir. Biberiye çayı, baş ağrısı olan kişiler için faydalıdır. Kas ve eklem ağrılarını da azaltır. Ezilme ve burkulma gibi durumlarda iyileşmeyi hızlandırır.

-Saç sağlığını destekler. Biberiye çayı, saç diplerindeki kan akışını artırarak saçların daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

-Adet düzenleyici olarak kullanılır. Biberiye çayı, kadınların hormon dengesini sağlar. Adet kanamasını düzenler ve adet sancısı, krampları ve şişkinliği azaltır.