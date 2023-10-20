Alzheimer'ın ana nedeni ortaya çıktı. Bu alışkanlıklar hastalığı tetikliyor

Son bulgulara göre; “bunama vakalarının %40’ı” önlenebilir durumda. Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklar, yaş ilerledikçe en büyük tehlikelerden biri. Bu yüzden bu tür hastalıklara karşı korunmak çok önemli. Bu amaçla nörolojik olarak belirlenen altı risk faktörüne dikkat ederek yaşam tarzını değiştirmek, bunamayı büyük ölçüde önleyebilir.

İşte o faktörler…

Sigara içmenin zararları konusunda uzmanlar sürekli uyarıyor. Sigara içmek, demans için risk faktörü olan inme veya beyindeki kanamalar gibi damar sorunlarının oluşma ihtimalini yükseltiyor.

Sigara dumanındaki zehirli maddeler, Alzheimer hastalığının sebebi olan hücrelerde iltihaplanma ve stres yaratıyor. Sigara içilen yerde bulunmanın, demans ile bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. Bu dumana maruz kaldıkça, risk de artıyor.

İşitme kaybı olanların demans geliştirme şansının daha fazla olduğu uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Nedeni tam olarak bilinmese de, Social Care Institute for Excellence (SCIE) uzmanları “iletişim zorluklarının etkili olabileceğini” söylüyor.

Başkalarıyla konuşmak için, işitme problemi olanlar bir işitme cihazı kullanabilir.

Alzheimer Derneği, uzun süreli araştırmaların, orta yaş ve sonrasında yüksek kan basıncının vasküler demans riskini artırabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

NHS, yüksek kan basıncının 140/90 mmHg veya daha fazla veya 50/90 mmHg ve 80 yaş üstü ise daha fazla olduğunu açıklıyor. İdeal kan basıncı okuması 120/80 mmHg ile 140/90 mmHg arasındadır ve şu şekilde sağlanabilir: Tuz alımını kısıtlamak Az yağlı, dengeli beslenme Kafeinden uzak durmak Sigara ve alkolden kaçınmak.

Daha aktif olmak, yüksek kan basıncını ve bunama riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ulusal Sağlık Servisi, yetişkinlere her hafta en az 150 dakika egzersiz yapmalarını öneriyor. Bu hedefi kolaylaştırmak için, haftada beş kez 10 dakikalık üç aktivite yapmak faydalı olur.

Alzheimer Derneği, “Alkol tüketimi beyne zarar verebilir” diyerek bu konuda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. “Alkol kullananların, beyindeki farklı bölgeler arasında sinyal ileten beyaz madde miktarında azalma yaşama ihtimali daha fazladır” diyen uzmanlar, demans riskinin çok yükseldiğini ifade ediyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sosyal izolasyonun yüzde 50 daha fazla bunama riski ile bağlantılı olduğunu söylüyor. Yakın aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla sık sık görüşmek, sosyal olarak bağlı kalmak için bir yol olabilir. Yeni bir aktiviteye katılmayı, bir kitap kulübüne üye olmayı, gönüllü çalışmayı veya sosyal bir hobi edinmeyi düşünün. Market alışverişine gittiğinizde bile günlük iletişimi artırmak fayda sağlayabilir.