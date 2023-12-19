Alzheimer’in nedeni ağzınızın içinden geliyor olabilir

Yapılan bilimsel çalışmalara göre alzheimera neden olan şeylerin başında bir enfeksiyonun olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalara göre, bu hastalığın aynı zamanda bir enfeksiyon hastalığı olduğunu da ortaya çıkardı. 2019 yılında yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre ise hastalığa neden olan şey ağız içinde olabilir.

Yapılan bu çalışma alzheimerın ardındaki bakteriyel suçlu için şimdiye kadarki en kesin ipuçlarından birinin olabileceğini öne sürerken tüm bilim dünyasını şaşkına çevirdi: diş eti hastalığı.

Louisville Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan kıdemli yazar Jan Potempa'nın liderliğindeki bir makalede araştırmacılar, ölen Alzheimer hastalarının beyinlerinde kronik periodontitin (aka diş eti hastalığı) arkasındaki patojenleri keşfettiler.

Bunun üzerine çalışmayı daha da ileri götüren araştırmacılar fareler üzerinde yaptıkları deneylerde de ağız yolu enfeksiyonları ile alzheimer arasında bir bağ olduğunu buldular.

Yapılan araştırmalarda araştırmacıları şaşkına çeviren bir durum da ortaya çıktı. Buna göre Alzheimer tanısı konmamış olarak ölen kişilerin beyinlerinde bu zehirli diş eti ağrılarını tespit ettiler. Araştırmacılar için bunun ilginç olmasının nedeni aynı zamanda yanıt aradıkları bir soruya da cevap bulmalarından dolayı olduğu belirtildi. Diş eti hastalığının alzheimera mı yol açtığı yoksa Alzheimer nedeniyle hastaların ağız bakımına önem vermedikleri bilinmiyordu. Bu sayede diş eti hastalıklarının alzheimera neden olduğu da ortaya çıkmış oldu.