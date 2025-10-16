Teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ekibinde yıllarca birlikte çalıştığı isimler Türk futbolunun farklı kademelerinde önemli görevler üstleniyor.

Teknik direktörlüğe 2006'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (yeni adıyla Başakşehir FK) başlayan Avcı, 2011'de Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçti.

2014'te yeniden Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı, 2020 yılında anlaştığı Trabzonspor'dan Mart 2023'te ayrıldı. Ekim 2023'te tekrar bordo mavili ekibin başına geçen Avcı'nın görevi Ağustos 2024'te sona erdi.

Avcı’nın eski yardımcılarından dört isim 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de teknik direktör olarak görev yaparken, biri de Türkiye Ümit Milli Takımı’nın başında yer alıyor.

DÖRT İSİM SÜPER LİG'DE

Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde görev almış isimlerden Okan Buruk, Recep Uçar, Orhan Ak, Erol Bulut ve Egemen Korkmaz kariyerlerini bugün Türk futbolunun farklı takımlarında teknik direktör olarak sürdürüyor.

Galatasaray'ın başında Okan Buruk ligde üst üste şampiyonluklar yaşarken; Erol Bulut Cardiff City'deki İngiltere deneyiminin ardından Antalyaspor’la Süper Lig’e geri döndü.

Uzun yıllardır Süper Lig'de farklı kulüpleri çalıştıran Recep Uçar kariyerine Konyaspor’un başında devam ederken, Orhan Ak da Eyüpspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Abdullah Avcı'nın bir diğer eski yardımcısı Egemen Korkmaz ise Türkiye Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü sürdürüyor.

Avcı’nın ekibinden çıkan toplam 5 isim, 1'i milli takım olmak üzere aktif olarak teknik direktörlük yapıyor.