Aman diyene kılıç kalkmaz atasözünün anlamı nedir?

Aman diyene kılıç kalkmaz atasözünün anlamı: Sizden af dileyeni bağışlayınız.

Karşıdaki kişinin gücünün takdir edilip, karşıdaki kişinin kendisinin güçsüz olduğunu anlamasıyla teslim olmuş olmasıyla; güçlü olan kişinin güçsüz kişiye karşı bir kötülük göstermesi insanlığa sığmayan, mertliğe sığmayan bir harekettir. Bu hareket insanlık dışı olarak kabul edilir.

Aman Diyene Kılıç Kalkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Öğretmen kendisine saygısızlık yapa öğrencisini affetti, sonuçta aman diyene kılıç kalkmaz.