Amanda Nunes ringlere geri mi dönüyor?

UFC CEO'su Dana White, Amanda Nunes'ın emekliliğinden geri döneceğine dair ipuçları verdiğini belirtti. "Aslan Dişi" olarak bilinen Nunes, Instagram'da paylaştığı bir videoda White'a "Beni ara" diye seslendi.

White, DWCS 2024'te gaftanın 9. dövüşü sonrası basın toplantısında Nunes'ın mesajına yanıt vererek "İyi görünüyor. Harika görünüyor. Hala formda gibi. Zihninin nereye odaklandığını biliyorsunuz. Onu seviyorum. Onun hakkında sevdiğim birçok şey var, ama bunu seviyorum. Bir sonraki şampiyonun kim olacağına dikkat ediyor. Geri dönmekle ilgilendiğine dair ipucu veriyor" dedi.

Dana White reacts to Amanda Nunes’ latest post on social media:



“I think she’s teasing that she might be interested in coming back.” ????????#UFC #MMA pic.twitter.com/pmpBeaVuRT