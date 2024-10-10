Amanda Nunes ringlere geri mi dönüyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Amanda Nunes ringlere geri mi dönüyor?

UFC (Ultimate Fighting Championship) CEO'su Dana White, Amanda Nunes'ın geri dönüş yapma ihtimalini gündeme getirdi. Nunes, Instagram'da White'a "Beni ara" diyerek emekliliğinden geri dönme isteğini ima etti. White, Nunes'ın hala formda olduğunu ve bir sonraki şampiyonla ilgili dikkatle takip ettiğini belirtti. Nunes, dönüşü hakkında henüz kesin bir açıklama yapmadı.

UFC CEO'su Dana White, Amanda Nunes'ın emekliliğinden geri döneceğine dair ipuçları verdiğini belirtti. "Aslan Dişi" olarak bilinen Nunes, Instagram'da paylaştığı bir videoda White'a "Beni ara" diye seslendi.

White, DWCS 2024'te gaftanın 9. dövüşü sonrası basın toplantısında Nunes'ın mesajına yanıt vererek "İyi görünüyor. Harika görünüyor. Hala formda gibi. Zihninin nereye odaklandığını biliyorsunuz. Onu seviyorum. Onun hakkında sevdiğim birçok şey var, ama bunu seviyorum. Bir sonraki şampiyonun kim olacağına dikkat ediyor. Geri dönmekle ilgilendiğine dair ipucu veriyor" dedi.

Nunes'ın efsanevi şampiyonluk serisi, 2021'de UFC 269'da Julianna Pena'ya karşı yaşadığı sürpriz bir yenilgiyle sona erdi. Nunes, 2022'deki rövanşında Pena'yı tek taraflı bir kararla yenerek kemerini geri kazandı. İki dövüşçü, 2023'te UFC 289'da üçüncü kez karşılaşacaktı, ancak Pena rib yaralanması nedeniyle çekilmek zorunda kaldı. Nunes, kısa süreli bir rakip olan Irene Aldana'yı yendi ve emekli oldu.

Nunes, sık sık sporu özlediğini ima etti, ancak dönüşüyle ilgili somut bir açıklama yapmadı. Bu durum, Pena'nın geçtiğimiz hafta UFC 307'de Raquel Pennington'a karşı kazandığı tartışmalı zaferle etkilenmiş olabilir. Pena, Nunes'ı emeklilikten çıkarmak için umutlu olduğunu belirtti. UFC 307 zaferinin ardından, Nunes ile bir üçleme dövüşünü, en iyi rakip Kayla Harrison ile karşılaşmaya tercih ettiğini ifade etti.

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