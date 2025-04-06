Pikachu durmak bilmiyor, diyar diyar geziyor! Türk bayrağı dikkat çekti

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarına, 10 Ocak 2025'te uzlaşılan ateşkes kararına rağmen devam eden İsrail hükümeti, kendi halkından da büyük tepki alıyor. İsrail'de on binlerce kişi, ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak saldırıları yeniden başlatan Başbakan Binyamin Netanyahu ve yönetimini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Başkent Tel Aviv'de Begin Caddesi, Habima Meydanı'nda on binlerce protestocu meydan ve sokakları doldurdu. Protestocular arasında, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protesto gösterilerinde görülen ve dünya genelinde sosyal medyada viral olan Pikachu kostümünü giyen biri de vardı. Söz konusu kişinin yanında da Türk bayrağı taşıyan birinin olması dikkat çekti.

"GAZZE'YE SALDIRILAR BİZİ ÖLDÜRÜYOR"

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Gadi Moses, protestoda yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik bombardımanının İsrailli esirleri öldürdüğünü söyledi. Moses, "Oradaydım ve bu sesleri sınırın diğer tarafından da duydum. Bu korkunç bir şey! Boğazı tıkıyor ve ruhu felç ediyor. Esir kardeşlerimiz, her taraftan gelen bombardıman sesleriyle tüm umutlarını yitiriyor. Bu bombardımanlar çaresiz kardeşlerimizi öldürdü ve öldürebilir" dedi.

Pikachu kostümü giyen bir eylemci İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu eylemlerinde görülmüştü.

"SESSİZ KALAMAYIZ"

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan İsrailli kadın asker Liri Albag da “İlk ateşkes çöktüğünde ben de çöktüm. Bir anda umudumu kaybettim. Kardeşlerimiz hala orada ve biz sessiz kalamayız. Bunu kabul edemeyiz. Acilen geri dönmeliler!” ifadesini kullandı. Albag, "Dürüst olmak gerekirse, savaşa her dönüş esirleri tehlikeye atıyor" diye konuştu.

PİKACHU ABD'DE DE SOKAĞA İNDİ

Pikachu, ABD protestolarında da meydana indi. ABD eyaletlerinde Donald Trump yönetimine karşı düzenlenen eylemlerde de yer alan Pikachu ile birlikte halk, ellerinde ABD bayrağının yanı sıra pankart ve dövizler taşıyarak Trump yönetiminin politikalarına tepki gösterdi.