Mahir Polat için kritik açıklama: Kaybedecek zaman kalmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları sebebiyle sık sık gündeme gelirken, tahliye bekliyor. Önceki günlerde birçok kez hastaneye sevk edilen Polat'ın hipertansiyon sebebiyle kalp krizi ve beyin kanaması geçirme riski olduğu biliniyor.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem de kaybedecek zamanın kalmadığını açıklayarak durumun ciddiyetini kamuoyuna aktardı.

Polat'ın sağlık durumunun cezaevi şartlarına müsait olmadığına ifade eden Avukat Erkam Erdem, "Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor" ifadelerini kullandı.

Polat'ın acilen tahliyesini talep eden Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor. Sevgili Barış Terkoğlu cezaevi şartlarının Mahir bey için tehlikeli olduğunu bütün gerçekliğiyle ortaya koymuş. Dün acil şekilde toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor. Dün detayını paylaştığım itirazımız doğrultusunda Mahir beyin ivedi şekilde tahliyesini talep ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden."

Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı!



Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor.



Sevgili Barış Terkoğlu cezaevi şartlarının Mahir bey için tehlikeli olduğunu bütün gerçekliğiyle ortaya koymuş.



Dün acil şekilde… — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 5, 2025

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı bulunduğunu; bunların hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar olduğunu belirtmişti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldığı bir programda Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Suç ne olursa olsun, bir kişinin hukuk önündeki konumu ne olursa olsun, devlete, kurumlarına düşen insanların hayatını, sağlığını korumaktır" diyen Yılmaz, Polat'ın hastaneye sevk edildiği ve tıbbi müdahale gerçekleştirildiği süreci anlattı.

Polat'a tıbbi müdahalenin ardından bu şikayetlerin sürdüğü ifade edildiği için tekrar Adli Tıp Kurumu'na müracaat edildiğini ifade eden Yılmaz, "Dolayısıyla 'Adli Tıp'a gidecektir' diye düşünüyorum. Adli Tıp, sağlıkçılar ne karar verirlerse o yönde de işlem yapılacaktır. İşlediği suç ne olursa olsun, hapishanelerde olanlar devletimize emanettir" ifadelerini kullandı.

