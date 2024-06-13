Amanos Dağları'nda hasat başladı: Ağaç başına 80 kilo…

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Amanos Dağları'nda hasat başladı: Ağaç başına 80 kilo…

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan İdilli, Hasanlök, Koççağız, Köklü, Kabaklar, Tandır ve Kayabaşı mahallelerindeki kiraz üreticileri hasat çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan İdilli, Hasanlök, Koççağız, Köklü, Kabaklar, Tandır ve Kayabaşı mahallelerinde kiraz üreticileri hasat sezonunu açtı.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Koçcağız Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat etkinliğine katıldı. Soylu, bölgede 24 yıldır kiraz yetiştiriciliği yapan Faize ve Muzaffer Köklü çifti ile birlikte hasat yaparken şu açıklamalarda bulundu: "Tarım sektöründe şu anda hasat zamanı. İslahiye Ovası'ndaki köylerimizde hububat hasadı sürerken, yüksek kesimlerdeki köylerimizde meyve bahçelerinde yoğun bir çalışma var. Çiftçilerimizin yıllardır emek verdiği ağaçlar meyve veriyor. Çiftçilerimize minnettarız; ülkemiz ve ilçemiz için üretim yapıyorlar ve bizim için en değerli işi gerçekleştiriyorlar. Koçcağız köyümüzde toplam 1200 kiraz ağacımız bulunuyor ve her bir ağaç 25 ila 80 kilo arasında meyve veriyor. Her zaman çiftçimizin yanındayız ve bereketli bir sezon diliyoruz."

Hasat etkinliğine, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yüksel Şahin de katılım gösterdi.

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