Amasya’da 2 metrelik yayın balığı avlandı

Kaynak: AA
Amasya’da 2 metrelik yayın balığı avlandı
Amasya’da bulunan Yeşilırmak nehrinde tekne ile avlanan 2 vatandaş 2 metre 10 santimlik yayın balığı avladı.

Yeşilırmak nehri Ziyaret mevkisinde balıkçı Haydar Tanrıverdi ve arkadaşı tarafından tekneyle avlanan yayın balığı, balıkçı dükkânında sergilenmeye başlandı.

Tanrıverdi, 2 metre 10 santim boyundaki balığı yakalamanın oldukça zor olduğunu belirterek, "Ağırlığı 70 kilogram. Bir süre sergiledikten sonra kilogramını 420 liradan satacağız." dedi.

Amasya'da üniversite öğrencisi olan Ahmet Akdeniz de ilk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü dile getirerek, "İnternette görmüştüm ama canlı olarak ilk kez burada gördüm. Bayağı büyük, ihtişamlı bir balık." ifadesini kullandı.

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