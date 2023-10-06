Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesiyle 4'ü üniversite öğrencisi 6 kişinin hayatını kaybettiği; 35 kişiyle birlikte kendisinin de yaralandığı kazada sürücü Kemal Öz, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Öz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı

Kaza, 30 Eylül'de Merzifon ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait Kemal Öz yönetimindeki 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Hilal Çelebi (18), Melisa Kor (19), Edanur Çelik (20), Semanur Tahtakılıç (22), Durmuş Uysal (45) ve Urguç Karadayı (51) hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

amasyada-6-kisinin-oldugu-otobus-kazasinda-surucu-tutuklandi-4488-dhaphoto3.jpgKazada yaralanan sürücü Kemal Öz, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öz jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe, Öz "Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

amasyada-6-kisinin-oldugu-otobus-kazasinda-surucu-tutuklandi-4488-dhaphoto2.jpg

amasyada-6-kisinin-oldugu-otobus-kazasinda-surucu-tutuklandi-4488-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı Gündem
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı
Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı Spor
Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı
Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı Gündem
Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı Gündem
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin Gündem
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin
Dursun Özbek Ümraniyespor'u ziyaret etti Spor
Dursun Özbek Ümraniyespor'u ziyaret etti