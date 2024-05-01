Amasya’da otomobil şarampole uçtu

Taşova’ya bağlı Destek Yaylası mevkiinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Niyazi Y. idaresindeki 05 ABV 503 plakalı otomobil yoldaki çukura girmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobil takla atarak metrelerce ötede dururken, otomobil sürücüsü Niyazi Y., kendi imkanıyla otomobilden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Taşova Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün kafasından darbe almasından dolayı tedbir amaçlı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.