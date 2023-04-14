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Pusetten düşen bebekten acı haber

AVM otoparkında babası tarafından bebek arabasından alınıp otomobile pusetiyle birlikte konulmak isteyen minik bebek yere düştü. Beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alınan minik, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:33
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Amasya'da pusetten düşen 4 aylık bebek kurtarılamadı

Pusetten düşen bebekten acı haber
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(İHA) Dün akşam meydana gelen olayda, eşi ile birlikte alışveriş merkezine giden Hüseyin Öksüz, eve dönüş esnasında otoparka inerek bebek arabasındaki pusette duran 4 aylık oğlu Selahattin Yağız Öksüz'ü arabaya koymak istedi.

PUSETTEN YERE DÜŞTÜ

Baba, puset ile birlikte aracının koltuğuna koymak isterken bebek pusetten yere düştü.

Yaralanan bebek, Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyatın ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Selahattin Yağız Öksüz, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Öksüz Ailesi, bebeklerinin ölüm haberiyle gözyaşına boğuldu.

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