19 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatandaş böyle seslendi: Sabah 5'te askeri diziyor önümüze Soylu neredesin

Vatandaş böyle seslendi: Sabah 5'te askeri diziyor önümüze Soylu neredesin

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde mera alanlarına OSB yapılmasına karşı köy halkı 60 gündür direniyor. Bölge halkından Hasan Dönmez, “Sabah 5'te askeri diziyor önümüze, bize bile izin vermiyor burada. Ne yapıyorsun Süleyman Soylu, neredesin?” dedi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 13:55
Takip Et

Amasya’nın Çambükü köyünde köylüler OSB'ye direniyorlar. Sabah 5'te askeri diziyor önümüze Soylu neredesin

Vatandaş böyle seslendi: Sabah 5'te askeri diziyor önümüze Soylu neredesin
+
Aa
-

Amasya’nın Taşova İlçesi Çambükü’nde köylüler, mera alanlarına organize sanayi bölgesi (OSB) yapılmasına karşı 60'ıncı gününde direnişlerini sürdürüyor.

Hayvancılık yapan Hasan Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye seslendi.

ANKA Haber Ajansı'ndan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre, Sönmez, şöyle konuştu:

"ÇOBAN YERLERDE SÜRÜKLENİYOR HABERİN YOK"

Sayın Bakanım, Sayın Kirişçi, görüyorsunuz işte Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Taşova Bayram Öztürk’ün Belediyesi; arazimizi, otlağımızı bu hale getirdi. Hayvan suluklarda ot aramaya başladı. Yemin çuvalı 500 TL. Samanın tonu 3 bin TL’yi geçti. Eğer çare bulunmazsa altı ay içerisinde koyun da kuzu da kesime girecek. Derdime çare arıyorum. Herkesin belediyesi yem dağıtıyor, cumartesi pazar günleri Taşova Belediye Başkanı da geliyor otlakları kazdırıyor. Dozerin önüne durdum gene kurtaramadım. Engel olmaya kalktım, intihara kalktım bir ton da dayak yedim askerden. Sabah 5'te askeri diziyor önümüze, bize bile izin vermiyor burada. Ne yapıyorsun Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu, neredesin? Mazlumun yanındaydın hani neredesin? Çoban yerlerde sürükleniyor senin hiç haberin yok. Ne yapacağız, çare arıyoruz, çare bulmazsan bu hayvanlar üç ay içinde kesime gidecek. Kasapla anlaştım ne yaparsa.

"SÜRÜ ELİMİZDE KALDI, HİÇBİR YETKİLİ SESİMİZİ DUYMUYOR"

Yemin çuvalı 500 TL, meralar gitti ne yapacağız ne yedireceğiz? Mera gitti mi bu hayvan içeride telef olacak. Gidecek yerlerimizi de Sayın Valim elimden aldı, el koydu meraları kaldırdı. Derdimiz ne olacak buna bir çare bulun diyoruz, kimseye sesimizi duyuramadık. Hiçbir yetkili de buraya gelmedi. Ne yapacağız bilmiyoruz, sürü elimizde kaldı. Ne yapacağımı şaşırdım 600 hayvan 50 keçi elimde kaldı. Çare arıyoruz çare de bulamadık, hiçbir yetkiliye de sesimizi duyuramadık. Şehirlerde görüyoruz belediye başkanları hayvancıya yem dağıtıyor, bizim belediye başkanımız da meraları kazdırdı sürü elimde kaldı. Televizyonda görüyoruz her yerin Belediye Başkanları sürücülere yem dağıtıyor, bizim Taşova Belediye Başkanı da cumartesi pazar dozerleri, makinaları gönderiyor otlaklarımızı kazdırıyor. Hiçbir çare bulamadık, Sayın Valim de onla bir oldu bütün meralarımızı yok ettiler. Sayın Tarım Bakanım Kirişçi neredesin? Buna bir çare bulun.

"EKİM YAPACAĞIMIZ BİR KARIŞ ARAZİMİZ KALMADI, KÖYLÜNÜN HALİ İÇLER ACISI"

Ahırların önünde biriken hayvan gübrelerini götürecekleri bir yer kalmadığını ifade eden bir diğer yurttaş ise şunları söyledi:

Ahırda hayvan gübreleri doldu atamıyoruz. Tarla yok ki götürsek de boşaltsak. İçeridekileri dahi dışarıya atamıyoruz, atacağımız delikler tıkandı. Ya götürüp ırmağa dökeceğiz bu da uygun olmayacak, çevre kirliliği olacak. Mecbur böyle iki iş yapacağız, oradan alıp buraya boşaltacağız. Köydeki herkesin durumu bu şekilde şu anda. Şimdiye kadar köylüler hayvan gübrelerini arazilerine çekip, tarlalarını sürüp, ekinlerini ekmesi gerekiyordu ama yer darlığı yüzünden 37 hanenin de ekecek bir karış arazisi olmadığından köylünün hali içler acısı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mustafa bey
19.12.2022 14:15
HESABI ALLAHA BIRAKMAYIN SANDIKTA BITIRIN  
 
AKM
19.12.2022 14:00
sülo o işlere bakmıyor öyle ufak işler onun işi değil çok ayıp etmişsin çoban kardeş git özür dile  
 
Trabzon'Lu
19.12.2022 13:59
Yahu amca, sanki sadece senin orada var sorunlar. Süleyman Soylu Trabzon yaylalarında da aynısını yaptı, Bütün siyasiler yaylalarda arazi gasp edip beton villa yaptılar. Sadık Albayrak, Süleyman soylu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
1
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Erdoğan'ın gittiği Katar'daki finale Arjantin Devlet Başkanı gitmedi. Ekonomik kriz nedeniyle maçı evinde televizyondan izledi
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
2
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
3
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
4
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
5
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
6
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
7
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿İç Hastalıkları Uzmanı hastalıkların başladığı yeri açıkladı
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Saat ücretli işe alım yapacak
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿Bakan Bilgin esnaf ve çalışanlara asgari ücret taleplerini sordu
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
﻿MSB açıkladı obüs Boran'lar TSK'ya teslim edilmeye başlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.