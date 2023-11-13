Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı…

Antalya’da amatör balıkçı Rüştü Mert Kesmen, olta ile 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında akya (kuzu) balığı yakaladı. Kesmen'in balığı karaya çıkartıp, sırtında taşıdığı anları ise arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı…

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle denize açılan Rüştü Mert Kesmen ve arkadaşı, balık tutmak için olta attı. Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Kesmen, makarayı sarmaya başladı. Kesmen, yoğun uğraşlarla tekneye çıkarabildiği balığın akya olduğunu gördü.

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Kıyıya getirilen balığın 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında olduğu belitildi. Kesmen'in balığı karaya çıkartıp, sırtında taşıdığı anları ise arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı. Arkadaşının o anlarda, "Rüştü zor mu taşıyorsun? Kaleye karşı poz ver" dediği duyuldu.

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"POŞETE SIĞMADI"

Rüştü Mert Kesmen, "Oltayla yakaladım. İlk önce küçük canlı balık yakaladık. O küçük balığı yem yaptık. Yaklaşık 10 dakikada yukarı çektik. Hedefimizde, kuzu balığı vardı. Hedefimizi tutturduk. Şimdiki hedefim, 150 kiloluk orkinos yakalamak. Balığı sırtlayarak götürdüm çünkü poşete sığmadı. O kadar büyük poşet bulamadık."

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