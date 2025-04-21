Amatör maçta hakem köpeğe kırmızı kart gösterdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Amatör maçta hakem köpeğe kırmızı kart gösterdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde amatör müsabaka esnasında sahaya giren köpek, alanı terk etmeyince hakem kırmızı kart gösterdi.

Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu’nda Konya 2. Amatör Küme C Grubunda Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan 3. hafta maçı ilginç bir olaya sahne oldu.

KÖPEĞE KIRMIZI KART

Müsabaka oynanmaya devam ederken, 18. dakikada oyun alanının içerisine sahipsiz bir köpek girdi. Sahada yatan köpeği görünce önce oyunu durduran hakem Murat Balıkçı, koşarak yanına geldiği köpeğe önce cebinden çıkardığı kırmızı kartı gösterdi. Görevlilerin sahaya girerek köpeği sözle ve severek çıkarmak istemesine rağmen yattığı yeri terk etmemesi üzerine kırmızı kartını bir kez daha çıkaran hakem, köpeği kucağına alarak çizginin dışına çıkardı.

Hakemin köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarması tribünlerden de alkış aldı. Oyunun durduğu bu anlarda futbolcular da saha kenarına koşarak su ihtiyaçlarını giderdi. Müsabaka 90 dakika sonunda 1-1 tamamlandı.

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