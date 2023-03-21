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Teknoloji devi maddi sorunlar yaşıyor. 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Teknoloji devi Amazon bugün 9 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldığını duyurdu. İşçilerin ilişiği bugün kesilecek.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:32
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Amazon 9 bin işçiyi işten çıkarma kararı aldı

Teknoloji devi maddi sorunlar yaşıyor. 9 bin kişiyi işten çıkaracak
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Dünyanın en büyük bulut servis sağlayıcılarından olan Amazon, bugün 9000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Çeşitli sektörlerde çalışan 9000 işçinin yaklaşık %10'unun Amazon'un bulut servisi olan AWS'den olacağı belirtildi. Geride bıraktığımız aylarda yaşanan işten çıkarmaların şirketlerin fazla hızlı büyümesiyle alakalı olduğu aktarıldı.

BÜYÜME HIZI DÜŞTÜ

Tesla, Facebook, Google ve Apple gibi şirketlerin büyük işten çıkarmalar yapmasının nedeni büyümenin azalması olarak tanımlandı. 

Dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Amazon, önceki yıl 2021 yılında %39'luk büyüme yakalamıştı. Ancak pandemi sonrasında bu oran 2022 yılında %20'ye kadar geriledi. Ayrıca son gelen verilere göre bu gerilemenin daha da devam etmesi bekleniyor.

Amazon'daki en vurucu büyüme azalışı, şirketin büyük bir dominasyona sahip olduğu bulut teknolojileri alanında yaşandı. Birçok önemli şirkete ve kişiye hizmet veren AWS, bulut altyapısı pazarının daralmasından etkilendi. Aynı zamanda Amazon'un rakipleri arasında yer alan Microsoft'un da bulut teknolojileri alanında daha fazla pay kazanmaya başladığı belirtiliyor.

Tüm bu etmenler, Amazon gibi büyük bir teknoloji şirketini maliyetleri dengelemek amacıyla işten çıkarma yapmaya zorluyor. Ancak analistlere göre tüm yaşanan büyüme azalışına rağmen Amazon istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek.

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