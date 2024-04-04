Amazon binlerce kişiyi işten çıkardı. 60 gün daha maaş ödenecek, sağlık yardımları devam edecek

Kaynak: AA
Amazon binlerce kişiyi işten çıkardı. 60 gün daha maaş ödenecek, sağlık yardımları devam edecek
Amazon işine son verdiği binlerce çalışanın 60 gün daha maaşının ödeneceğini, sosyal ve sağlık yardımlarının devam edeceğini ve iş bulma süreçlerine destek sağlanacağını açıkladı.

Amazon binlerce kişiyi işten çıkardı. 60 gün daha maaş ödenecek, sağlık yardımları devam edecek

Amazon, bulut bilişim, satış, pazarlama ve küresel hizmetler departmanları ile fiziksel mağaza teknoloji ekibindeki birkaç yüz çalışanın işten çıkarıldığını açıkladı.

İşten çıkarmaların tüm dünya genelinde olduğu belirtilirken ABD'de çalışanlar için en az 60 gün maaş ve sosyal yardımların devam edeceğine vurgu yapıldı. Ayrıca işten çıkarılan personele yeni iş bulma sürecinde destek sağlanacağı ve sağlık yardımlarına erişim imkanı sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, firmanın temel alanlarda ise işe alımlarla büyümeye devam edeceğine işaret edilerek, söz konusu alanlarda binlerce iş imkanının bulunduğu aktarıldı.

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