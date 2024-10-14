Amazon Prime Alışveriş Festivali sona eriyor

Amazon Türkiye'nin Prime üyelerine özel, tüm kategorilerden on binlerce üründe indirimler sunduğu "Prime Alışveriş Festivali" bugün sona eriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektronikten kişisel bakım ürünlerine, kitaplardan evcil hayvan ürünlerine kadar tüm kategorilerde geniş bir seçkiden on binlerce ürüne, kampanya kapsamında cazip imkanlarla sahip olunuyor.

Kampanya ile geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimlerden yararlanmanın yanı sıra hızlı ve güvenli ücretsiz teslimat ayrıcalığından faydalanılıyor. Kampanyanın son gününde, özellikle bilgisayar, mutfak, moda, TV ve ev sineması ile ev ve yaşam kategorilerinde özel flaş fırsatlar sunuluyor.

Alışveriş ve eğlenceyi tüm vergiler dahil ayda 39 liraya sunan Prime üyeliği, bir ay boyunca ücretsiz deneniyor. Yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor.